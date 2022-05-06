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вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Витесс». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.85. Вероятность ничьи оценивается в 3.95, а поражение доступно по котировке 3.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Витесс»: Хувен Йерун — Травма, Виттек Максимилиан — Травма.

«Херенвен»: Бохневич Павел — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «желто-черные» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Суперфризы» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Херенвен» и «Витесс» набрали соответственно 8 и 6 очков. Разница мячей -2 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Витесс»: 1.19 — 1.48, дома 1.13 — 1.67.

«Херенвен»: 1.03 — 1.39, в гостях 0.80 — 1.20.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 1:0, 1:1, 4:2, 3:2).

«Херенвен» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 1:0, 1:1, 4:2, 3:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.69.