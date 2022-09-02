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вчера, 20:33

Пропускают матч

«Спартак»: Зиньковский Антон — Травма плеча, Мозес Виктор — Травма ахиллова сухожилия.

Форма команд

На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Зенит» и «Спартак» набрали соответственно 13 и 12 очков. Разница мячей +10 и +12 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Спартак»: 2.57 — 0.71, дома 3.50 — 0.50.

«Зенит»: 2.43 — 0.29, в гостях 1.67 — 0.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (4:0, 1:1, 7:1, 3:1, 1:1).

«Зенит» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:0, 1:1, 7:1, 3:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.68.

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