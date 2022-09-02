Пропускают матч
«Спартак»: Зиньковский Антон — Травма плеча, Мозес Виктор — Травма ахиллова сухожилия.
Форма команд
На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» отстают на 1 очко.
За последние пять матчей «Зенит» и «Спартак» набрали соответственно 13 и 12 очков. Разница мячей +10 и +12 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Спартак»: 2.57 — 0.71, дома 3.50 — 0.50.
«Зенит»: 2.43 — 0.29, в гостях 1.67 — 0.33.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (4:0, 1:1, 7:1, 3:1, 1:1).
«Зенит» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:0, 1:1, 7:1, 3:1, 1:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.68.
Материалы по матчу
Канчельскис: «Хоть „Спартак“ играет дома, „Зенит“ выглядит посерьёзнее», Семак: «Предстоящая выездная игра со „Спартаком“ будет сложной», Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Кузяева перед матчем со «Спартаком», Вторая попытка «Спартака» вскрыть «Зенит», южное дерби и тонущие «Химки». Сюжеты 8-го тура РПЛ, Кержаков: «„Зенит“ — фаворит матча против „Спартака“»
И другие.