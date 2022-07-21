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21 июля 2022, 10:33

Пропускают матч

«Зенит»: Караваев Вячеслав — Травма бедра.

Пять очных встреч

«Зенит» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:1, 2:1, 2:1, 0:2, 4:2).

«Зенит» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:1, 2:1, 4:2, 3:1, 1:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 2:1, 2:1, 0:2, 4:2).

«Зенит» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:1, 2:1, 0:2, 4:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 8.

Материалы по матчу

Пиняев не сыграет с «Зенитом», На «Газпром Арене» откроется выставка Суперкубка России, Левников рассудит «Краснодар» и «Спартак». Назначения на 2-й тур РПЛ , «Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (22.07.2022)

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