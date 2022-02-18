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«Коньяспор» — «Касымпаша» прогноз

вчера, 10:57

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Коньяспор». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.90. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.65.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.02, а за «верх» — 1.70.

Пропускают матч

«Касымпаша»: Айтач Сакиб — Травма, Брума Джеффри — Травма ступни.

Форма команд

На данный момент «орлы анатолии» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. «Апачи» отстают на 20 очков.

За последние пять матчей «Касымпаша» и «Коньяспор» набрали соответственно 10 и 9 очков. Разница мячей +1 и +5 в пользу гостей.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 2:1 или 1:1. Кстати, коэффициенты на такие счета 7.80 и 6.65 соответственно.

Пять очных встреч

«Коньяспор» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:1, 0:0, 3:2, 2:0, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:2, 1:1, 2:1, 0:0, 1:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.90.

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Все комментарии

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8jf79g52mjua
вчера в 14:48
Тотал больше 2.5 сыграет.
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вчера в 11:54
Футбольный клуб «Коньяспор» выиграет матч.
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q4mkqw2u8zgh
вчера в 11:31
Футбольный клуб «Коньяспор» одержит победу.
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