«Ахмат» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (12.12.2021)

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сегодня, 15:00

18-й тур чемпионата России подарит нам противостояние двух команд с примерно одинаковым стилем игры. «Ахмат» на своем стадионе примет «Химки». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Химок» будет стоить 4.8, на ничью можно поставить за 3.55. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 2.14.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.7 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.04.

Форма команд

«Ахмат» в последних матчах выступает с переменным успехом. В последних пяти встречах коллектив набрал девять очков, что является средним результатом. Перед стартом очередного тура коллектив находится на седьмом месте с 24 очками и может побороться за места выше. Команда из Грозного захочет уйти на зимний перерыв с хорошим настроением после матча с последней командой турнирной таблицы. В прошлой игре «Ахмат» проиграл «Спартаку» на выезде (1:2), а ранее выиграл у «Ростова» (2:0).

«Химки» идут на последнем месте в РПЛ и имеют неприятную серию поражений из нескольких матчей. Команда набрала 14 очков, но положение не критическое и несколько успешных матчей помогут коллективу выбраться из зоны вылета и продолжать борьбу. В двух последних поединках чемпионата России «Химики» проиграли тульскому «Арсеналу» (1:2) и разошлись миром с «Краснодаром» (3:3).

Информация для ставок

«Химки» не могут выиграть в основное время уже девять матчей подряд на выезде

«Ахмат» одержал победы в трех последних поединках на своем стадионе

«Ахмат» выиграл три из пяти последних встреч с «Химками»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз