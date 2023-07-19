«Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (22.07.2023)

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сегодня, 11:33

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Крыльев Советов» будет стоить 3.35, ничью можно поставить по 3.85. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.65.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Ахмат» всегда сильнее играет на своем поле и в стартовом туре команда постарается максимально выгодно сыграть и набрать три балла. Коллектив хочет выступить не хуже, чем в прошлом футбольном году, где смог финишировать в первой пятерке, а поэтому мотивирован и будет играть исключительно на победу с нестабильным соперником. В прошлом товарищеском матче «Ахмат» переиграл «Зенит-2» (4:2), а ранее сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

Команда из Самары имела серьезные проблемы в прошлом сезоне и могла покинуть РПЛ , но этого не случилось. Теперь «Крылья Советов» хотят укрепиться и бороться за середину турнирной таблицы. Тем не менее, в Грозном всегда тяжело играть и любой результат кроме поражения можно будет считать успехом. Две последних товарищеских встречи «Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом» (1:1) и уступили «Рубину» (1:2).

Информация для ставок

«Ахмат» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»

«Ахмат» выиграл три из пяти последних матчей с «Крыльями Советов»

Прогноз

«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у самарского и обрести уверенность в своих силах перед следующими соперниками. Предлагаем поверить в команду из Грозного и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02.