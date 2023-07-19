«Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (22.07.2023)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Крыльев Советов» будет стоить 3.35, ничью можно поставить по 3.85. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.65.
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22 июля 2023, 20:00
суббота
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Ахмат» всегда сильнее играет на своем поле и в стартовом туре команда постарается максимально выгодно сыграть и набрать три балла. Коллектив хочет выступить не хуже, чем в прошлом футбольном году, где смог финишировать в первой пятерке, а поэтому мотивирован и будет играть исключительно на победу с нестабильным соперником. В прошлом товарищеском матче «Ахмат» переиграл «Зенит-2» (4:2), а ранее сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).
Команда из Самары имела серьезные проблемы в прошлом сезоне и могла покинуть РПЛ, но этого не случилось. Теперь «Крылья Советов» хотят укрепиться и бороться за середину турнирной таблицы. Тем не менее, в Грозном всегда тяжело играть и любой результат кроме поражения можно будет считать успехом. Две последних товарищеских встречи «Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом» (1:1) и уступили «Рубину» (1:2).
Информация для ставок
- «Ахмат» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»
- «Ахмат» выиграл три из пяти последних матчей с «Крыльями Советов»
Прогноз
«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у самарского и обрести уверенность в своих силах перед следующими соперниками. Предлагаем поверить в команду из Грозного и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02.