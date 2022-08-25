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«Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (27.08.2022)

сегодня, 10:47
Ахмат (Грозный)

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Крыльев Советов» будет стоить 2.95, ничью можно поставить по 3.45. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.303.483.11
Лига Ставок 2.37 3.40 3.10
Мелбет 2.43 3.56 3.10
1XBET 2.43 3.56 3.10

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.85 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Ахмат» показывает средние результаты и большую часть очков заработал на своем стадионе. Так, перед стартом седьмого тура коллектив располагается на восьмом месте с восемью баллами. В предстоящей встрече на своем поле у команды будет хорошая возможность набрать три очка с нестабильным соперником. В последней игре «Ахмат» проиграл на выезде ЦСКА (2:4), а ранее обыграл на выезде «Химки» (3:1).

Команда из Самары давно не выигрывала в чемпионате, и такая серия длится уже несколько поединков, что очень расстраивает болельщиков и руководство. «Крылья Советов» набрали шесть очков, что позволяет им занимать только десятое место. В выездном поединке в Грозном у коллектива будет сложная встреча, но побороться за очки возможность появится. Последние два матча «Крыльев Советов» завершились ничьими с «Факелом» и «Локомотивом» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

  • «Ахмат» не проигрывает уже шесть матчей подряд на своем стадионе
  • Четыре из пяти выездных матчей «Крыльев Советов» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Ахмат» выиграл три из пяти последних матчей с «Крыльями Советов»

Прогноз

«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у новичка РПЛ, чтобы прибавить уверенности в своих силах перед более серьезными соперниками. Предлагаем поверить в команду из Грозного и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.47 1.88 1.96 1.49 2.65
Лига Ставок 2.70 1.45 1.86 1.91 1.49 2.60
Мелбет 1.91 2.03
1XBET 1.91 2.03
Все комментарии
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сегодня в 12:16
Победу одержит «Ахмат»
7447eatweqpg
7447eatweqpg
сегодня в 12:16
Фаворит матча «Ахмат»
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:04
Сложный матч ожидает Самарцев
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