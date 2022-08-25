«Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (27.08.2022)

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сегодня, 10:47

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Крыльев Советов» будет стоить 2.95, ничью можно поставить по 3.45. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.7.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.85 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Ахмат» показывает средние результаты и большую часть очков заработал на своем стадионе. Так, перед стартом седьмого тура коллектив располагается на восьмом месте с восемью баллами. В предстоящей встрече на своем поле у команды будет хорошая возможность набрать три очка с нестабильным соперником. В последней игре «Ахмат» проиграл на выезде ЦСКА (2:4), а ранее обыграл на выезде «Химки» (3:1).

Команда из Самары давно не выигрывала в чемпионате, и такая серия длится уже несколько поединков, что очень расстраивает болельщиков и руководство. «Крылья Советов» набрали шесть очков, что позволяет им занимать только десятое место. В выездном поединке в Грозном у коллектива будет сложная встреча, но побороться за очки возможность появится. Последние два матча «Крыльев Советов» завершились ничьими с «Факелом» и «Локомотивом» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

«Ахмат» не проигрывает уже шесть матчей подряд на своем стадионе

Четыре из пяти выездных матчей «Крыльев Советов» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ахмат» выиграл три из пяти последних матчей с «Крыльями Советов»

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