«Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (27.08.2022)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Крыльев Советов» будет стоить 2.95, ничью можно поставить по 3.45. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.7.
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27 августа 2022, 20:00
суббота
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.85 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Ахмат» показывает средние результаты и большую часть очков заработал на своем стадионе. Так, перед стартом седьмого тура коллектив располагается на восьмом месте с восемью баллами. В предстоящей встрече на своем поле у команды будет хорошая возможность набрать три очка с нестабильным соперником. В последней игре «Ахмат» проиграл на выезде ЦСКА (2:4), а ранее обыграл на выезде «Химки» (3:1).
Команда из Самары давно не выигрывала в чемпионате, и такая серия длится уже несколько поединков, что очень расстраивает болельщиков и руководство. «Крылья Советов» набрали шесть очков, что позволяет им занимать только десятое место. В выездном поединке в Грозном у коллектива будет сложная встреча, но побороться за очки возможность появится. Последние два матча «Крыльев Советов» завершились ничьими с «Факелом» и «Локомотивом» с одинаковым счетом (1:1).
Информация для ставок
- «Ахмат» не проигрывает уже шесть матчей подряд на своем стадионе
- Четыре из пяти выездных матчей «Крыльев Советов» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Ахмат» выиграл три из пяти последних матчей с «Крыльями Советов»
Прогноз
«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у новичка РПЛ, чтобы прибавить уверенности в своих силах перед более серьезными соперниками. Предлагаем поверить в команду из Грозного и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35.