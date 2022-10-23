«Ахмат» — «Торпедо». Прогноз на матч чемпионата России (23.10.2022)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Торпедо» будет стоить 6, ничью можно поставить по 4.3. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.8.
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1 : 0
завершен
23 октября 2022, 19:00
воскресенье
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.05 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Ахмат» уверенно держится в середине турнирной таблицы и за последние пять туров набрал девять очков. Тем не менее, команде сложно пробиться ближе к группе лидеров, потому что в некоторых матчах не хватает концентрации, что приводит к потере очков. Сейчас клуб из Грозного занимает восьмое место с 20 набранными баллами. В кубке России «Ахмат» проиграл на выезде «Оренбургу» (2:4), а в чемпионате одолел на выезде «Краснодар» (3:2).
«Торпедо» все еще замыкает турнирную таблицу, однако уже добивается положительных промежуточных результатов в некоторых матчах. Коллективу нужны серьезные коррективы, чтобы рассчитывать исправить ситуацию во второй половине сезона и сохранить прописку в РПЛ ан следующий год. В кубке России «Торпедо» минимально обыграл ЦСКА (1:0), а в чемпионате России проиграл на своем поле «Локомотиву» (0:1).
Информация для ставок
- 14 из 15 последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ахмат» проиграл только два матча из десяти последних на своем стадионе
- «Торпедо» проиграл «Ахмату» только один матч из пяти последних
Прогноз
«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у аутсайдера РПЛ и немного подняться по турнирной таблице РПЛ. Предлагаем поверить в команду из Грозного и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.