«Ахмат» — «Торпедо». Прогноз на матч чемпионата России (23.10.2022)

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23 октября 2022, 06:25

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Торпедо» будет стоить 6, ничью можно поставить по 4.3. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.8.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.05 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Ахмат» уверенно держится в середине турнирной таблицы и за последние пять туров набрал девять очков. Тем не менее, команде сложно пробиться ближе к группе лидеров, потому что в некоторых матчах не хватает концентрации, что приводит к потере очков. Сейчас клуб из Грозного занимает восьмое место с 20 набранными баллами. В кубке России «Ахмат» проиграл на выезде «Оренбургу» (2:4), а в чемпионате одолел на выезде «Краснодар» (3:2).

«Торпедо» все еще замыкает турнирную таблицу, однако уже добивается положительных промежуточных результатов в некоторых матчах. Коллективу нужны серьезные коррективы, чтобы рассчитывать исправить ситуацию во второй половине сезона и сохранить прописку в РПЛ ан следующий год. В кубке России «Торпедо» минимально обыграл ЦСКА (1:0), а в чемпионате России проиграл на своем поле «Локомотиву» (0:1).

Информация для ставок

14 из 15 последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ахмат» проиграл только два матча из десяти последних на своем стадионе

«Торпедо» проиграл «Ахмату» только один матч из пяти последних

Прогноз