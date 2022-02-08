«Аль-Сайлия» — «Аль-Райян». Прогноз на матч Катарской Лиги-звезд (10.02.2022).

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вчера, 16:49

10 февраля 2022 года состоится поединок «Аль-Сайлия — Аль-Райян». Матч пройдет на территории Катара в рамках местной Лиги-звезд. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру, которая состоится на стадионе «Аль-Сайлии».

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Аль-Райян». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.77. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа «Аль-Сайлии» в 4.10. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.65.

Форма команд

«Аль-Сайлия» идет на последней, 12-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — семь баллов. У коллектива одна победа, четыре ничьих и 12 поражений. Коллектив забил девять голов и пропустил 30 мячей. В последних встречах этот клуб выглядит не лучшим образом — поражение от «Аль-Вакра» со счетом 2:1, а также ничейный исход с «Аль-Хором» 1:1 и «Аль-Духаилем» 1:1.

«Аль-Райян» идет в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и семь поражений. Клуб забил 21 гол и пропустил 28 мячей в чемпионате. В последних встречах «Аль-Райян» выглядит очень плохо, команда часто теряет очки — поражение от «Аль-Духаиля» со счетом 0:4, а также ничейный исход с «Аль-Ахли» Доха 1:1 и «Аль-Хором» 0:0.

Информация для ставок

«Аль-Сайлия» не побеждает восемь игр кряду

«Аль-Райян» не побеждает три игры подряд

«Аль-Сайлия» пропустила четыре гола в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.20. Эта ставка смотрится органично, ведь команды много забивают, но победителя здесь назвать сложно, так как клубы находятся в плохой форме.

