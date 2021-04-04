«Алавес» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (04.04.2021)

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сегодня, 00:29

«Алавес» играет против «Сельты» в рамках 29-го тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 4 апреля 2021 года. Оба клуба в нынешнем сезоне находятся далеко не в лучшей форме, но и здесь будет на что посмотреть. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на очередную игру в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Сельта». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.50. Также стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше двух по коэффициенту 1.62. Еще одна актуальная ставка на этот поединок — победа «Сельты» или ничья по коэффициенту 1.40.

Форма команд

«Алавес» расположился на последней строчке в таблице. Клуб набрал 23 балла и уверенно движется к тому, чтобы вылететь в Сегунду. В активе «Алавеса» пять побед, восемь ничьих и 15 поражений. Клуб забил 23 гола и пропустил 44 мяча. В последних матчах у «Алавеса» всё очень плохо, клуб не побеждает и регулярно теряет очки. В случае поражения или ничейного исхода в матче против «Сельты» задача выбраться из подвала турнирной таблицы для «Алавеса» может быть провалена.

«Сельта» расположилась на 11-й строчке. В активе этого клуба 34 пункта. «Сельта» проводит слабый даже по своим меркам сезон. Клуб выиграл восемь игр, десять раз играл вничью и проиграл в десяти играх. В активе команды 35 забитых и 43 пропущенных. В последних играх у «Сельты» не получается стабильно набирать очки, клуб регулярно их теряет. Отрыв от зоны вылета у клуба хороший, поэтому «Сельте» не приходится переживать о понижении в классе.

Информация для ставок

«Сельта» выиграла только один матч из последних пяти

У «Алавеса» десять пропущенных голов в последних пяти матчах

«Алавес» не побеждает шесть матчей кряду

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на то, что первый гол в матче забьет «Сельта» по коэффициенту 1.85.