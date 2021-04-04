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«Алавес» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (04.04.2021)

сегодня, 00:29

«Алавес» играет против «Сельты» в рамках 29-го тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 4 апреля 2021 года. Оба клуба в нынешнем сезоне находятся далеко не в лучшей форме, но и здесь будет на что посмотреть. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на очередную игру в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.133.282.51
Лига Ставок 3.25 3.20 2.39
Фонбет Live! 100.00 21.00 1.02
Мелбет 3.37 3.17 2.39
Pin-Up.ru 3.15 3.15 2.50

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Сельта». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.50. Также стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше двух по коэффициенту 1.62. Еще одна актуальная ставка на этот поединок — победа «Сельты» или ничья по коэффициенту 1.40.

Форма команд

«Алавес» расположился на последней строчке в таблице. Клуб набрал 23 балла и уверенно движется к тому, чтобы вылететь в Сегунду. В активе «Алавеса» пять побед, восемь ничьих и 15 поражений. Клуб забил 23 гола и пропустил 44 мяча. В последних матчах у «Алавеса» всё очень плохо, клуб не побеждает и регулярно теряет очки. В случае поражения или ничейного исхода в матче против «Сельты» задача выбраться из подвала турнирной таблицы для «Алавеса» может быть провалена.

«Сельта» расположилась на 11-й строчке. В активе этого клуба 34 пункта. «Сельта» проводит слабый даже по своим меркам сезон. Клуб выиграл восемь игр, десять раз играл вничью и проиграл в десяти играх. В активе команды 35 забитых и 43 пропущенных. В последних играх у «Сельты» не получается стабильно набирать очки, клуб регулярно их теряет. Отрыв от зоны вылета у клуба хороший, поэтому «Сельте» не приходится переживать о понижении в классе.

Информация для ставок

  • «Сельта» выиграла только один матч из последних пяти
  • У «Алавеса» десять пропущенных голов в последних пяти матчах
  • «Алавес» не побеждает шесть матчей кряду

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на то, что первый гол в матче забьет «Сельта» по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.71 1.67 2.33
Лига Ставок 2.23 1.66 1.66 2.24
Мелбет 1.75 2.20
Pin-Up.ru 2.08 1.78 1.60 2.40 1.30 3.60
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:32
Сельта не проиграет
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