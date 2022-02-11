«Алавес» — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (13.02.2022)

1644587906

вчера, 16:58

13 февраля 2022 года «Алавес» примет «Валенсию» в рамках очередного тура чемпионата Испании по футболу. Поединок пройдет на домашнем стадионе «Алавеса». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру в Испании.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Валенсия». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Алавеса» в 2.85. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 1.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Валенсия» идет на 11-й строчке в турнирной таблице Примеры. У клуба 30 баллов. Команда выиграла семь матчей, девять раз играла вничью и проиграла в семи встречах. Всего у «лос-чес» 35 забитых и 36 пропущенных мячей. В последних встречах «Валенсия» выглядит не лучшим образом и часто теряет очки. Команда сыграла вничью со счетом 0:0 с «Реал Сосьедад», а также поделила очки с «Севильей» 1:1 и проиграла «Атлетико» 3:2.

«Алавес» идет в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 17 баллов. У коллектива четыре победы, пять ничьих и 14 поражений. Клуб забил 17 голов и пропустил 38 мячей. В последних встречах «Алавес» уступил «Эльче» со счетом 3:1, а также проиграл «Барселоне» 0:1 и «Бетису» 4:0. Клуб играет не лучшим образом и регулярно теряет очки даже со слабыми командами.

Информация для ставок

«Алавес» выиграл один матч из последних пяти

«Валенсия» не проигрывает три матча кряду

У «Алавеса» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет меньше 2.5 по коэффициенту 1.70. Эти команды не отличаются своей любовью к атакующим действиям и крайне забивают как в целом, так и в последних поединках Примеры.