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«Алавес» — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (13.02.2022)

вчера, 16:58

13 февраля 2022 года «Алавес» примет «Валенсию» в рамках очередного тура чемпионата Испании по футболу. Поединок пройдет на домашнем стадионе «Алавеса». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.913.332.65
Фонбет 2.90 3.10 2.60
Мелбет 2.90 3.30 2.71
1XBET 2.90 3.30 2.71
BetBoom 2.95 3.26 2.58

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Валенсия». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Алавеса» в 2.85. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 1.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Валенсия» идет на 11-й строчке в турнирной таблице Примеры. У клуба 30 баллов. Команда выиграла семь матчей, девять раз играла вничью и проиграла в семи встречах. Всего у «лос-чес» 35 забитых и 36 пропущенных мячей. В последних встречах «Валенсия» выглядит не лучшим образом и часто теряет очки. Команда сыграла вничью со счетом 0:0 с «Реал Сосьедад», а также поделила очки с «Севильей» 1:1 и проиграла «Атлетико» 3:2.

«Алавес» идет в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 17 баллов. У коллектива четыре победы, пять ничьих и 14 поражений. Клуб забил 17 голов и пропустил 38 мячей. В последних встречах «Алавес» уступил «Эльче» со счетом 3:1, а также проиграл «Барселоне» 0:1 и «Бетису» 4:0. Клуб играет не лучшим образом и регулярно теряет очки даже со слабыми командами.

Информация для ставок

  • «Алавес» выиграл один матч из последних пяти
  • «Валенсия» не проигрывает три матча кряду
  • У «Алавеса» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет меньше 2.5 по коэффициенту 1.70. Эти команды не отличаются своей любовью к атакующим действиям и крайне забивают как в целом, так и в последних поединках Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.66 1.72 2.24 1.36 3.37
Фонбет 1.70 2.15
Мелбет 1.74 2.27
1XBET 1.74 2.27
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