«Альбасете» — «Расинг». Прогноз на матч Сегунды (26.11.2022)

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сегодня, 15:17

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. Рискнуть на победу «Расинга» можно по коэффициенту 3.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2 можно взять по 1.9.

Форма команд

«Альбасете» уже давно стал середняком Сегунды и мало кто ждет от команды повышения в классе. Клуб не может выиграть уже несколько поединков подряд и занимает 12 место с 22 баллами в активе. Домашняя встреча с примерно равным соперником может стать хорошей возможностью прервать серию без побед. Два последних матча «Альбасете» завершились разгромным поражением от «Гранады» (0:4) и победой в кубке Испании над «Уэтор-Тахар» (3:0 в дополнительное время).

«Расинг» только одну встречу из пяти последних в чемпионате и вряд ли сможет бороться за зону плей-офф. Коллектив занимает 15 место с 18 баллами и опережает на два балла соперника из зоны вылета. В предстоящей встрече клубу очень важно побороться за очки, чтобы как минимум сохранить дистанцию от прямых конкурентов. В прошлом туре «Расинг» уступил на своем поле «Бургосу» (0:1), а ранее обыграл в кубке «Андору» (1:0).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Расинга» завершились вничью

«Альбасете» уступил только в двух поединках из десяти последних на своем поле

«Расинг» и «Альбасете» выиграли по два матча каждый из пяти последних встреч при одной ничьей

Прогноз

Обе команды не могут похвалиться стабильностью в этом сезоне, поэтому матч между ними ожидается нервный и напряженный. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.