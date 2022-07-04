«Альдосиви» — «Росарио Сентраль». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (05.07.2022)

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04 июля 2022, 11:19

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры считают «Росарио Сентраль», ставки на которую, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Поставить на успех хозяев можно по 2.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.25.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.7.

Форма команд

«Альдосиви» остается худшей командой чемпионата и может занести себе в актив лишь одну ничью на старте сезона. Таким образом, коллектив идет на последнем месте с одним баллом и отставание от ближайшего соперника насчитывает уже три пункта. В предстоящей встрече футболистам очень нужно собраться с силами и прервать серию без побед. В прошлом туре «Альдосиви» был разгромлен «Расинг Клуб» (0:5), а 22 числа команда сыграла вничью с «Платенсе» (0:0).

«Росарио Сентраль» не блещет результатами, однако дела у клуба идут немного лучше, чем у нынешнего соперника. В активе команды уже четыре балла и предпоследнее место в турнирной таблице. Тем не менее, в случае пары успешных поединков, «Росарио Сентраль» сможет резко подняться вверх, ближе к середине таблицы. Два последних поединка клуб проиграл «Химнасии» (0:1) и «Велесу Сарсфилд» (0:2).

Информация для ставок

«Альдосиви» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Росарио Сентраль» не набрал ни одного очка в шести последних выездных встречах

Три последних матча между клубами на поле «Альдосиви» завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, команды не смогут порадовать болельщиков большим количеством мячей, на что также указывает статистика личных встреч. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.