«Альмерия» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.03.2024)

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сегодня, 12:03

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Севильи», а коэффициент на их победу составляет 2.2. Успех «Альмерии» оценивается по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.4.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.97. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.85. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Альмерия» не выиграла до сих пор ни единого тура в Ла Лиге и заслуженно идет на последнем месте в турнирной таблице. Команда набрала лишь девять очко и уже готовится к понижению в классе, так как отыграть отрыв в 15 баллов будет нереально. В матче с «Севильей» хозяева могут создать проблемы, как это делали и с более сильными клубами и возможно даже забрать очки. Два последних матча «Альмерии» завершились поражением от «Сельты» (0:1) и ничьей с «Атлетико» (2:2).

«Севилья» находится вне зоны вылета, но набранные на данный момент 27 очков и текущее 14 место команде ничего не гарантируют. Коллектив отстает от «Алавеса» уже на пять пунктов, и чтобы не отстать еще больше, обязан обыгрывать абсолютного аутсайдера на выезде, иначе может вновь стать ближе к опасной зоне. В прошлом туре «Севилья» на своем поле смогла переиграть «Реал» Сосьедад (3:2), а ранее уступила на выезде «Реалу» (0:1).

Информация для ставок

«Севилья» выиграла четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Альмерии» завершились вничью

«Севилья» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Альмерией»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным, а «Альмерия» вновь на своем поле выступит не так плохо и добудет один балл. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.4.