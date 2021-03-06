«Андерлехт» — «Мехелен»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (07.03.2021)

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06 марта 2021, 16:25

В 29-м туре чемпионата Бельгии нас ждет довольно интересный поединок. «Андерлехт» ждет в гости «Мехелен».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 3.95, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 1.88. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.75.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей за 1.8. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей за 2.01.

Форма команд

«Андерлехт» идет на пятом месте в высшем дивизионе Бельгии и борется за попадание в Лигу чемпионов. Последние несколько матчей команда сыграла нестабильно, но продолжает гонку за медали чемпионата. Отставание от четвертого места составляет всего одно очко, поэтому коллективу по силам подняться выше по турнирной таблице. В прошлом туре «Андерлехт» выиграл у «Стандарда» (3:1), а немного ранее неожиданно уступил «Кортрейку» (0:2).

«Мехелен» является типичным середняком турнирной таблицы, перед командой уже не стоит серьезных турнирных целей. Клуб лишь в прошлом туре прервал свою серию из нескольких матчей без поражений, в котором проиграл «Остенде» (0:2). В 27-м туре «Мехелен» сыграл вничью с «Гентом» (1:1).

Информация для ставок

• Шесть последних домашних матчей «Андерлехта» закончились исходом «обе забьют — нет»

• «Мехелен» проиграл только один матч из семи последних в чемпионате Бельгии

• Последние четыре матча «Андерлехта» на его стадионе закончились тоталом меньше 2.5 мячей

• «Мехелен» не проигрывает «Андерлехту» уже четыре матча подряд

Прогноз

«Андерлехт» является фаворитом этого поединка, поэтому должен забирать три очка в матче. Сделать ставку на победу хозяев с коэффициентом 1.88 можно в букмекерской конторе Мелбет.