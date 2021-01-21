«Андерлехт» — «Ваасланд-Беверен»: прогноз на матч Про-Лиги (22.01.2021)

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21 января 2021, 15:46

22 января «Андерлехт» принимает на своем поле «Ваасланд-Беверен».

Ставки букмекеров

«Андерлехт» является очевидным фаворитом этого противостояния. Команда Венсана Компани играет в хороший футбол, тогда как гости находятся не в том положении, чтобы оказывать сопротивление в этом матче. Букмекеры БК Бетсити рекомендуют сделать ставку на то, что хозяева забьют в обоих таймах с коэффициентом 1,95.

Форма команд

«Андерлехт» возглавляет бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани. Его команда находится на третьей строчке в турнирной таблице бельгийской Про-Лиги и имеет в активе 35 баллов. Есть шанс взобраться на вторую строчку. Последний матч «Андерлехт» выиграл у «Шарлеруа» со счетом 3:0.

«Ваасланд-Беверен» находится на 17-й строчке в турнирной таблице. У команды всего 20 пунктов в активе, до последнего места — одно очко. В последнем матче «Ваасланд» сыграл вничью со счетом 1:1. У гостей есть возможность выбраться из подвала турнирной таблицы.

Информация для ставок

● У «Андерлехта» всего две победы в последних пяти матчах

● «Андерлехт» одна из самых забивающих команд Бельгии — 33 забитых мяча

● «Ваасланд-Беверен» пропустил в этом сезоне 48 мячей

Прогноз

Учитывая статистику этих команд, букмекеры БК Бетсити рекомендуют обратить внимание на ставку «Андерлехт» забьет 2 или 3 гола с коэффициентом 1,82. Хозяева поля являются одной из самых забивающих команд Про-Лиги, тогда как гости — одна из самых худших команд бельгийского первенства по пропущенным мячам. «Андерлехт» является фаворитом встречи и докажет в это в очном поединке.