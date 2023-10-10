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Андорра – Косово. Прогноз матча квалификации на Евро-2024 (12.10.2023)

вчера, 19:41
Косово

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются Косово. Команда играет выездной поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.4. Победа сборной Андорры оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle9.644.581.40
Лига Ставок 8.80 4.60 1.43

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.55.

Форма команд

Сборная Андорры не смогла конкурировать с соперниками по группе и смогла набрать всего два пункта, тем самым оказавшись на последнем месте. В матче с ненамного удачливой командой Косово у хозяев будет шанс в случае победы покинуть последнюю строчку и порадовать своих болельщиков, которые придут поддержать свою сборную. Два последних матча Андорры закончились поражениями от Швейцарии (0:3) и ничьей с Беларусью (0:0).

Косово также не добивался побед и большинство своих матчей квалификации завершил вничью. В активе сборной лишь четыре очка, и реальных шансов зацепиться за выход из группы у нее не остается. В выездной встрече с последней командой гости постараются победить, чтобы улучшить турнирное положение. В прошлом туре сборная Косово проиграла на выезде Румынии (0:2), а ранее поделила очки на своем поле со Швейцарией (2:2).

Информация для ставок

  • Шесть из восьми последних матчей с Косово закончились ничейным результатом
  • Сборная Андорры не может выиграть на своем поле уже пять матчей подряд
  • В первом круге отбора квалификации сборные разошлись миром между собой (1:1)

Прогноз

Сборная Косово очень хочет добиться первой победы в этом отборе, и мы предполагаем, что в этот раз им улыбнется удача. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.66 1.70 2.21
Лига Ставок 2.33 1.62 1.72 2.15
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