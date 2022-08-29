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«Бирмингем» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.08.2022)

сегодня, 15:30
Норвич

Ставки букмекеров

«Норвич» считается фаворитом противостояния. Победа гостей в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.90. За ничью выставлена цена 3.50, а победа «Бирмингема» доступна по котировке 4.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.333.451.97
Лига Ставок 4.00 3.50 1.90
Мелбет 4.06 3.54 1.92
1XBET 4.06 3.58 1.91

При этом букмекер считает, что команды не превысят планку в два забитых гола. Вариант ТМ(2,5) идет по котировке 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

По итогам шести сыгранных туров «Бирмингем» заработал пять очков, расположившись на 21-м месте рейтинга. Единственную победу команда одержала в первой игре сезона, одолев на домашней арене «Хаддерсфилд» (2:1).

Еще в трех поединках игроки «Бирмингема» уступали своим соперникам, а в противостоянии с «Уотфордом» была зафиксирована ничья (1:1). При этом команда не набирала очки в двух предыдущих турах, где случились проигрыши от «Уиган» (0:1) и «Ротерхэма» (0:2).

«Норвич» плохо начал выступления в лиге, но затем команда заметно прибавила. К шестому туру «канарейки» подходят с тремя победами кряду, которые были оформлены в противостояниях с «Сандерлендом» (1:0), «Миллуоллом» (2:0) и «Хаддерсфилдом» (2:1).

Такие успехи позволили «Норвичу» взобраться на четвертое место рейтинга с десятью набранными очками.

Информация для ставок

  • «Норвич» не проигрывал в 8 последних матчах с «Бирмингемом»
  • «Бирмингем» не выигрывал в 11 из прошлых 12 матчей лиги
  • «Норвич» забивал минимум два гола в 5 из предыдущих 6 матчей против соперника

Прогноз

«Норвич» набрал великолепный ход, чего не скажешь про «Бирмингем», который заметно уступает в классе сопернику. С учетом амбиций гостей, рекомендуем сыграть их победу по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.65 1.72 2.20
Лига Ставок 2.29 1.54 1.70 2.04 1.35 2.82
Мелбет 1.78 2.10
1XBET 1.81 2.06
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 18:33
Победа или ничья команды гостей в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:41
Норвич не проиграет этот матч
Гость
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