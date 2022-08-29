«Бирмингем» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.08.2022)

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сегодня, 15:30

Ставки букмекеров

«Норвич» считается фаворитом противостояния. Победа гостей в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.90. За ничью выставлена цена 3.50, а победа «Бирмингема» доступна по котировке 4.00.

При этом букмекер считает, что команды не превысят планку в два забитых гола. Вариант ТМ(2,5) идет по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

По итогам шести сыгранных туров «Бирмингем» заработал пять очков, расположившись на 21-м месте рейтинга. Единственную победу команда одержала в первой игре сезона, одолев на домашней арене «Хаддерсфилд» (2:1).

Еще в трех поединках игроки «Бирмингема» уступали своим соперникам, а в противостоянии с «Уотфордом» была зафиксирована ничья (1:1). При этом команда не набирала очки в двух предыдущих турах, где случились проигрыши от «Уиган» (0:1) и «Ротерхэма» (0:2).

«Норвич» плохо начал выступления в лиге, но затем команда заметно прибавила. К шестому туру «канарейки» подходят с тремя победами кряду, которые были оформлены в противостояниях с «Сандерлендом» (1:0), «Миллуоллом» (2:0) и «Хаддерсфилдом» (2:1).

Такие успехи позволили «Норвичу» взобраться на четвертое место рейтинга с десятью набранными очками.

Информация для ставок

«Норвич» не проигрывал в 8 последних матчах с «Бирмингемом»

«Бирмингем» не выигрывал в 11 из прошлых 12 матчей лиги

«Норвич» забивал минимум два гола в 5 из предыдущих 6 матчей против соперника

Прогноз

«Норвич» набрал великолепный ход, чего не скажешь про «Бирмингем», который заметно уступает в классе сопернику. С учетом амбиций гостей, рекомендуем сыграть их победу по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.