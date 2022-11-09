«Бирмингем» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (11.11.2022)

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вчера, 17:29

Ставки букмекеров

В предстоящей игре умеренным фаворитом считаются хозяева. Ставки на победу «Бирмингема» принимаются по коэффициенту 2.35. Поставить на ничью можно по цене 3.30, а победа «Сандерленда» идет по котировке 3.10.

Также отметим, что аналитики букмекерской конторы Лига Ставок рассматривают этот матч, как низовое противостояние. Сыграть ставки на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.71, ТБ (2,5) – 2.14.

Форма команд

«Бирмингем» улучшил турнирное положение, поднявшись на десятое место Чемпионшипа. В последних четырех турах команда не допускала поражений, заработав восемь очков. В этой серии футболисты «Бирмингема» обыграли «Сток Сити» (2:1) и КПР (2:0), а матчи против «Миллуолла» (0:0) и «Суонси» завершились вничью (2:2).

«Сандерленд» находится на 17-м месте лиги. В предыдущем туре чемпионата команда зафиксировала седьмое поражение в сезоне, проиграв на своем поле «Кардиффу» (0:1). Отметим, что прежде футболисты «Сандерленда» отметились победой на поле «Хаддерсфилда» (2:0), а в игре с «Лутон Таун» команда заработала один балл (1:1).

Информация для ставок

«Бирмингем» не проигрывал в 7 из 10 домашних матчей лиги

«Сандерленд» не побеждал в 6 из 10 гостевых матчей чемпионата

«Бирмингем» не проигрывал в 4 из предыдущих 5 матчей против «Сандерленда»

Прогноз

Мы считаем, что набравший неплохую форму «Бирмингем» сможет набрать очки в домашней игре против «Сандерленда». Предлагаем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.