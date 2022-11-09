«Бирмингем» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (11.11.2022)

Ставки букмекеров
В предстоящей игре умеренным фаворитом считаются хозяева. Ставки на победу «Бирмингема» принимаются по коэффициенту 2.35. Поставить на ничью можно по цене 3.30, а победа «Сандерленда» идет по котировке 3.10.
|
- : -
завтра, 23:00
Также отметим, что аналитики букмекерской конторы Лига Ставок рассматривают этот матч, как низовое противостояние. Сыграть ставки на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.71, ТБ(2,5) – 2.14.
Форма команд
«Бирмингем» улучшил турнирное положение, поднявшись на десятое место Чемпионшипа. В последних четырех турах команда не допускала поражений, заработав восемь очков. В этой серии футболисты «Бирмингема» обыграли «Сток Сити» (2:1) и КПР (2:0), а матчи против «Миллуолла» (0:0) и «Суонси» завершились вничью (2:2).
«Сандерленд» находится на 17-м месте лиги. В предыдущем туре чемпионата команда зафиксировала седьмое поражение в сезоне, проиграв на своем поле «Кардиффу» (0:1). Отметим, что прежде футболисты «Сандерленда» отметились победой на поле «Хаддерсфилда» (2:0), а в игре с «Лутон Таун» команда заработала один балл (1:1).
Информация для ставок
- «Бирмингем» не проигрывал в 7 из 10 домашних матчей лиги
- «Сандерленд» не побеждал в 6 из 10 гостевых матчей чемпионата
- «Бирмингем» не проигрывал в 4 из предыдущих 5 матчей против «Сандерленда»
Прогноз
Мы считаем, что набравший неплохую форму «Бирмингем» сможет набрать очки в домашней игре против «Сандерленда». Предлагаем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.