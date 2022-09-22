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«Блэкберн» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.10.2022)

вчера, 10:14
Блэкберн

Ставки букмекеров

В противостоянии команд букмекеры отдают предпочтение «Блэкберну». Ставки на победу «Блэкберна» принимаются по коэффициенту 2.20, ничья котируется в 3.30, а победа «Миллуолла» оценивается в 3.32.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.333.183.45
Лига Ставок 2.23 3.25 3.30
Мелбет 2.24 3.34 3.32
1XBET 2.24 3.34 3.32

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что команды установят лимит на забитые голы в этой игре. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Блэкберн» выпал из зоны плей-офф, проиграв три из прошлых пяти матчей в чемпионате. После домашнего поражения от «Бристоль Сити» (2:3) команда отметилась пятой победой в сезоне, обыграв на домашней арене «Уотфорд» (2:0), но затем последовала неудача в гостевом противостоянии с «Лутон Таун» (0:2).

«Миллуолл» улучшил турнирные позиции, поднявшись в рейтинге 13-ю строчку. В трех последних турах клуб пополнил счет на шесть очков, проведя победные противостояния с «Кардиффом» (2:0) и «Блэкпулом» (2:1). Между этими матчами «Миллуолл» зафиксировал пятое поражение в лиге, уступив на домашней арене КПР (0:2).

Информация для ставок

  • «Блэкберн» не проигрывал в 4 прошлых матчах против «Миллуолла» — 2 победы и 2 ничьи
  • «Миллуолл» не выигрывал в 10 предыдущих гостевых матчах чемпионата
  • «Блэкберн» выиграл 4 из предыдущих 6 матчей на своем поле

Прогноз

«Блэкберн» стабильно набирает очки в домашних матчах, а вот «Миллуолл» в гостях идет без побед на протяжении длительного периода. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.68 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.65 1.69 2.23
Лига Ставок 2.20 1.59 1.64 2.12
Мелбет 1.70 2.23
1XBET 1.70 2.23
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 10:49
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
Гость
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