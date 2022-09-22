«Блэкберн» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.10.2022)

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вчера, 10:14

Ставки букмекеров

В противостоянии команд букмекеры отдают предпочтение «Блэкберну». Ставки на победу «Блэкберна» принимаются по коэффициенту 2.20, ничья котируется в 3.30, а победа «Миллуолла» оценивается в 3.32.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что команды установят лимит на забитые голы в этой игре. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Блэкберн» выпал из зоны плей-офф, проиграв три из прошлых пяти матчей в чемпионате. После домашнего поражения от «Бристоль Сити» (2:3) команда отметилась пятой победой в сезоне, обыграв на домашней арене «Уотфорд» (2:0), но затем последовала неудача в гостевом противостоянии с «Лутон Таун» (0:2).

«Миллуолл» улучшил турнирные позиции, поднявшись в рейтинге 13-ю строчку. В трех последних турах клуб пополнил счет на шесть очков, проведя победные противостояния с «Кардиффом» (2:0) и «Блэкпулом» (2:1). Между этими матчами «Миллуолл» зафиксировал пятое поражение в лиге, уступив на домашней арене КПР (0:2).

Информация для ставок

«Блэкберн» не проигрывал в 4 прошлых матчах против «Миллуолла» — 2 победы и 2 ничьи

«Миллуолл» не выигрывал в 10 предыдущих гостевых матчах чемпионата

«Блэкберн» выиграл 4 из предыдущих 6 матчей на своем поле

Прогноз

«Блэкберн» стабильно набирает очки в домашних матчах, а вот «Миллуолл» в гостях идет без побед на протяжении длительного периода. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.68 в БК Лига Ставок.