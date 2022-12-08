«Блэкпул» — «Бирмингем Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.12.2022)

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вчера, 17:29

Ставки букмекеров

Фаворита в этом противостоянии букмекеры не видят. Поставить на победу «Блэкпула» можно по коэффициенту 2.72, ничья идет по цене 3.35, а победа «Бирмингем Сити» играется по котировке 2.56.

Следуя линии букмекерской конторы Лига Ставок, команды проведут низовой матч. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.78, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Блэкпул» плохо провел первую часть сезона в Чемпионшипе. По итогам 21 сыгранному туру клуб заработал 22 очка, обосновавшись в рейтинге на предпоследнем месте. На счету команды шесть победных и четыре ничейных встреч, а еще в 11 поединках она уступала соперникам. Выделим, что на перерыв «Блэкпул» ушел с четырьмя поражениями подряд – «Вест Бромвич» (0:1), «Лутон Таун» (0:1), «Мидлсбро» (0:3) и «Уиган» (1:2).

«Бирмингем Сити» пытается подняться в зону плей-офф Чемпионшипа. Заработав 28 очков, клуб расположился на 14-й строчке турнирной таблицы с отставанием от ТОП-6 в три балла. Перед паузой футболисты «Бирмингема» зафиксировали седьмое поражение в сезоне, уступив на своем поле «Сандерленду» (1:2).

Информация для ставок

«Блэкпул» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 5 матчей на своем поле

Соперники обменялись голами в 3 из последних 4 очных встреч на поле «Блэкпула»

«Бирмингем Сити» фиксировал обмен голами в 3 из предыдущих 5 гостевых матчей

Прогноз

В противостоянии «Блэкпул» — «Бирмингем Сити» мы предлагаем оттолкнуться от результативного футбола, поскольку обе команды нуждаются в набранных очках. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.