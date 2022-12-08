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«Блэкпул» — «Бирмингем Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.12.2022)

вчера, 17:29
Бирмингем Сити

Ставки букмекеров

Фаворита в этом противостоянии букмекеры не видят. Поставить на победу «Блэкпула» можно по коэффициенту 2.72, ничья идет по цене 3.35, а победа «Бирмингем Сити» играется по котировке 2.56.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.803.412.65
Лига Ставок 2.65 3.25 2.65
Мелбет 2.50 3.34 2.86
1XBET 2.75 3.32 2.60

Следуя линии букмекерской конторы Лига Ставок, команды проведут низовой матч. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.78, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Блэкпул» плохо провел первую часть сезона в Чемпионшипе. По итогам 21 сыгранному туру клуб заработал 22 очка, обосновавшись в рейтинге на предпоследнем месте. На счету команды шесть победных и четыре ничейных встреч, а еще в 11 поединках она уступала соперникам. Выделим, что на перерыв «Блэкпул» ушел с четырьмя поражениями подряд – «Вест Бромвич» (0:1), «Лутон Таун» (0:1), «Мидлсбро» (0:3) и «Уиган» (1:2).

«Бирмингем Сити» пытается подняться в зону плей-офф Чемпионшипа. Заработав 28 очков, клуб расположился на 14-й строчке турнирной таблицы с отставанием от ТОП-6 в три балла. Перед паузой футболисты «Бирмингема» зафиксировали седьмое поражение в сезоне, уступив на своем поле «Сандерленду» (1:2).

Информация для ставок

  • «Блэкпул» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 5 матчей на своем поле
  • Соперники обменялись голами в 3 из последних 4 очных встреч на поле «Блэкпула»
  • «Бирмингем Сити» фиксировал обмен голами в 3 из предыдущих 5 гостевых матчей

Прогноз

В противостоянии «Блэкпул» — «Бирмингем Сити» мы предлагаем оттолкнуться от результативного футбола, поскольку обе команды нуждаются в набранных очках. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.58 1.81 2.10
Лига Ставок 2.23 1.57 1.66 2.09
Мелбет 1.74 2.16
1XBET 1.74 2.16
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:10
Победа команды гостей и тотал больше 2,5 в этом матче.
Гость
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