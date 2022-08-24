«Блэкпул» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.08.2022)

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сегодня, 16:06

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Блэкпул» небольшим фаворитом этого противостояния. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20, а победа «Бристоль Сити» оценивается в 3.20. При этом заключить пари на ничью букмекерская контора Лига Ставок предлагает по котировке 3.45.

Что касается возможной результативности этого матча, то здесь небольшой перевес на стороне низового исхода. Вариант ставки ТМ(2,5) гола идет по котировке 1.88, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

«Блэкпул» заработал семь очков в пяти первых турах чемпионата. С таким результатом клуб занимает текущее 11-е место турнирной таблицы – две победы, одна ничья и два поражения.

В предыдущем туре лиги игроки «Блэкпула» разошлись миром в гостях с «Бернли» (3:3), а до этого команда зафиксировала победу на поле КПР (1:0).

У «Бристоль Сити» аналогичные показатели успешности – семь очков за пять матчей. Но у гостей этой игры лучшая разница забитых и пропущенных мячей, поэтому клуб базируется на седьмом месте рейтинга.

При этом футболисты «Бристоль Сити» отлично проявили себя после двух стартовых поражений. Сыграв вничью с «Уиганом» (1:1), они последовательно победили «Лутон Таун» (2:0) и «Кардифф» (2:0).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 из последних 5 очных матчей

«Блэкпул» не проигрывал в 7 прошлых матчах против «Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» забивал и пропускал голы в 3 прошлых гостевых матчах

Прогноз

Нас ожидает противостояние равных соперников, что подтверждает их текущее турнирное положение. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.