«Блэкпул» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.08.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты видят «Блэкпул» небольшим фаворитом этого противостояния. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20, а победа «Бристоль Сити» оценивается в 3.20. При этом заключить пари на ничью букмекерская контора Лига Ставок предлагает по котировке 3.45.
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27 августа 2022, 17:00
суббота
Что касается возможной результативности этого матча, то здесь небольшой перевес на стороне низового исхода. Вариант ставки ТМ(2,5) гола идет по котировке 1.88, ТБ(2,5) – 1.98.
Форма команд
«Блэкпул» заработал семь очков в пяти первых турах чемпионата. С таким результатом клуб занимает текущее 11-е место турнирной таблицы – две победы, одна ничья и два поражения.
В предыдущем туре лиги игроки «Блэкпула» разошлись миром в гостях с «Бернли» (3:3), а до этого команда зафиксировала победу на поле КПР (1:0).
У «Бристоль Сити» аналогичные показатели успешности – семь очков за пять матчей. Но у гостей этой игры лучшая разница забитых и пропущенных мячей, поэтому клуб базируется на седьмом месте рейтинга.
При этом футболисты «Бристоль Сити» отлично проявили себя после двух стартовых поражений. Сыграв вничью с «Уиганом» (1:1), они последовательно победили «Лутон Таун» (2:0) и «Кардифф» (2:0).
Информация для ставок
- Команды обменялись голами в 3 из последних 5 очных матчей
- «Блэкпул» не проигрывал в 7 прошлых матчах против «Бристоль Сити»
- «Бристоль Сити» забивал и пропускал голы в 3 прошлых гостевых матчах
Прогноз
Нас ожидает противостояние равных соперников, что подтверждает их текущее турнирное положение. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.