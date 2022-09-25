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«Блэкупл» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.10.2022)

вчера, 09:38
Норвич

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Норвич» фаворитом этого матча. Ставки на победу гостевой команды идут по коэффициенту 1.92. Поставить на ничью контора Лига Ставок предлагает по котировке 3.70, а победа «Блэкпула» идет по цене 3.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.063.791.91
Лига Ставок 3.85 3.55 1.93
Мелбет 4.00 3.74 1.89
1XBET 4.00 3.74 1.89

Если рассматривать ставки на голы, то здесь аналитики склоняются к результативному исходу. Поставить на ТБ(2,5) можно по котировке 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Блэкпул» занимает 19-е место чемпионата, заработав 11 очков за десять сыгранных туров. После успешной игры на поле «Хаддерсфилда» (1:0) клуб допустил проигрыши от «Ротерхэма» (0:3) и «Миллуолла» (1:2). В четырех домашних матчах лиги футболисты «Блэкпула» одержали одну победу и одну ничью, дважды проиграв соперникам.

«Норвич» поднялся на второе место рейтинга, сократив дистанцию от лидера до трех очков. После победной серии из шести поединков команда разделила очки с «Вест Бромвичем» (1:1) на домашней арене. При этом в четырех гостевых матчах чемпионата «Норвич» одержал две победы, при двух поражениях.

Информация для ставок

  • «Норвич» не проигрывал в 7 последних турах чемпионата
  • «Норвич» побеждал в 2 прошлых поединках против «Блэкпула»
  • «Блэкпул» не выигрывал в 5 из предыдущих 6 матчей лиги

Прогноз

Мы считаем, что «Норвич» оправданный фаворит этого противостояния. Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.43 1.99 1.88 1.56 2.51
Лига Ставок 2.61 1.41 1.87 1.87 1.46 2.47
Мелбет 1.97 1.89
1XBET 1.97 1.89
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:24
Норвич не проиграет этот матч
Гость
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