«Блэкупл» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.10.2022)

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вчера, 09:38

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Норвич» фаворитом этого матча. Ставки на победу гостевой команды идут по коэффициенту 1.92. Поставить на ничью контора Лига Ставок предлагает по котировке 3.70, а победа «Блэкпула» идет по цене 3.80.

Если рассматривать ставки на голы, то здесь аналитики склоняются к результативному исходу. Поставить на ТБ (2,5) можно по котировке 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Блэкпул» занимает 19-е место чемпионата, заработав 11 очков за десять сыгранных туров. После успешной игры на поле «Хаддерсфилда» (1:0) клуб допустил проигрыши от «Ротерхэма» (0:3) и «Миллуолла» (1:2). В четырех домашних матчах лиги футболисты «Блэкпула» одержали одну победу и одну ничью, дважды проиграв соперникам.

«Норвич» поднялся на второе место рейтинга, сократив дистанцию от лидера до трех очков. После победной серии из шести поединков команда разделила очки с «Вест Бромвичем» (1:1) на домашней арене. При этом в четырех гостевых матчах чемпионата «Норвич» одержал две победы, при двух поражениях.

Информация для ставок

«Норвич» не проигрывал в 7 последних турах чемпионата

«Норвич» побеждал в 2 прошлых поединках против «Блэкпула»

«Блэкпул» не выигрывал в 5 из предыдущих 6 матчей лиги

Прогноз

Мы считаем, что «Норвич» оправданный фаворит этого противостояния. Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.