«Борнмут» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.04.2022)

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вчера, 11:10

Ставки букмекеров

«Борнмут» считается фаворитом предстоящей игры. Ставки на победу «Борнмута» БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.04. Ничью в матче оценивают в 3.40, а победу «Мидлсбро» предлагают заиграть за 3.75.

Так же аналитики полагают, что в матче забьют обе команды, такую ставку предлагают с коэффициентом 1.82. Противоположный исход можно заиграть по котировке 1.92.

Форма команд

Хозяева поля, идут в лидерах чемпионата, расположившись на втором месте в таблице, которое напрямую позволяет выйти в АПЛ на следующий сезон. В текущем розыгрыше «Борнмут» праздновал 21 победу, 10 раз сыграл вничью и 8 раз потерпел поражение. За последние пять туров команда дважды добыла максимальный результат, дважды разошлась миром с соперниками и один раз проиграла. Таким образом записав в свой актив восемь очков из 15 возможных. Крайний матч «Борнмута» закончился ничьей с «Шеффилдом» (0-0), который в таблице находиться на шестой позиции.

«Мидлсбро» ведёт плотную борьбу за возможность выйти в плей-офф Чемпионшипа. После 41 сыгранного тура, клуб имеет 62 очка, что на 3 меньше, чем у команды занимающей шестое место, которое и даёт возможность сыграть в плей-офф. Всего же в текущем розыгрыше «Мидлсбро» добился 18 побед, 8 раз сыграл вничью и 14 раз проиграл. В последних пяти турах команда два раза одержала победу, два раза проиграла и один раз сыграла вничью. Крайняя игра против «Халла», оказалось неудачной, «Мидлсбро» потерпел минимальное поражение 0-1.

Также отметим, что «Борнмут» является одной из двух команд, которые пропустили меньше всех голов в чемпионате (35)

Информация для ставок

«Борнмут» одержал победу в 3 из 5 последних очных встречах

«Мидлсбро» не выигрывал в 10 из 15 последних матчах

Нападающий «Борнмута» Д. Соланке идет вторым в списке бомбардиров турнира, на его счету 24 гола

Прогноз

Учитывая факты, что «Борнмут» мало пропускает и подходит к игре в статусе фаворита, предлагаем заиграть ставку на фору «Борнмута» (0) с коэффициентом 1.47 в БК Фонбет.