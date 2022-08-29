«Кардифф» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.08.2022)

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сегодня, 16:42

Ставки букмекеров

В противостоянии 19-й и 14-й команд Чемпионшипа букмекеры не определяют фаворита. Ставки на победу «Кардиффа» идут по коэффициенту 2.65, заключить пари на ничью можно по цене 3.15, а победа «Лутон Тауна» котируется в 2.77.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что команды проведут низовой матч. Сыграть ставку ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.60, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

«Кардифф» заработал восемь очков за шесть туров чемпионата, заняв 14-е место в турнирной таблице. Валлийский клуб одержал только одну победу – дома над «Бирмингемом» (1:0) после стартового поражения в игре с «Редингом» (1:2).

В трех последующих турах «Кардифф» разжился двумя очками, сыграв вничью с «Вест Бромвичем» (0:0) и «Престоном» (0:0), а второе поражение в лиге команда потерпела в игре с «Бристоль Сити» (0:2).

«Лутон Таун» продемонстрировал результаты чуть хуже, накопив шесть очков. Единственную победу в новом розыгрыше чемпионата команда взяла в противостоянии с «Суонси» (2:0), которому предшествовали проигрыши от «Бристоль Сити» (0:2) и «Престона» (0:1).

Выделим, что в предыдущем туре Чемпионшипа «Лутон Таун» принимал дома «Шеффилд Юнайтед» и не удержал победный счет (1:1).

Информация для ставок

«Лутон Таун» сыграл на ТМ(2,5) гола в 9 прошлых турах лиги

«Кардифф» не пропускал голы в 5 из последних 7 матчей чемпионата

«Кардифф» не забивал голы в 3 прошлых турах чемпионата

Прогноз

С учетом того, как «Кардифф» и «Лутон Таун» действуют в атаке, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.