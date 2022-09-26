«Ротерхэм» — «Уиган». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.10.2022)

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вчера, 14:42

Ставки букмекеров

«Ротерхэм» считается небольшим фаворитом в этой игре. Ставки в пользу победы хоязев поля принимаются по коэффициенту 2.35. Шансы «Уигана» заработать три очка оцениваются в 10, а ничейный исход компания Лига Ставок оценила по котировке 3.30.

Аналитики букмекера также склоняются к низовому исходу в поединке. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

На счету «Ротерхэма» 14 очков и текущее восьмое место в турнирной таблице. Сыграв девять матчей в чемпионате, клуб установил следующие результаты: три победы, пять ничьих и одно поражение. Атака команды организовала 12 забитых голов, пропустив в ответ только шесть мячей.

После победного матча с «Блэкпулом» (3:0) на домашней арене футболисты «Ротерхэма» разделили очки с «Мидлсбро» (0:0) в гостях.

«Уиган» находится на 12-м месте Чемпионшипа, накопив 13 баллов за девять сыгранных встреч. В актив себе команда занесла три победных и четыре ничейных поединка, дважды уступив своим соперникам.

В предыдущем туре чемпионата «Уиган» уступил на своем поле «Редингу» (0:1), хотя до этого команда последовательно победила «Хаддерсфилд» (2:1) и «Лутон Таун» (2:1).

Информация для ставок

«Ротерхэм» не проигрывал в 5 прошлых матчах лиги на своем поле

«Уиган» побеждал в 3 предыдущих гостевых поединках чемпионата

Соперники обменялись голами в 3 из прошлых 5 очных встреч

Прогноз

«Ротерхэм» и «Уиган» демонстрируют неплохие результаты в этом сезоне, стабильно забивая голы. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.