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«Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2022)

сегодня, 16:19
Шеффилд Юнайтед

Ставки букмекеров

Эксперты ожидают успеха домашней команды в этом противостоянии. Заключить пари на победу «Шеффилд Юнайтед» можно по коэффициенту 1.80. Ставки на ничью принимаются по цене 3.65, а победа «Сандерленда» идет по котировке 4.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.793.645.06
Лига Ставок 1.77 3.60 4.60
Мелбет 1.82 3.68 4.44
1XBET 1.82 3.68 4.44

В линии букмекерской конторы Лига Ставок также доступны такие предложения по голам: ТМ(2,5) оценивается по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» заработал четыре очка в трех первых турах чемпионата, заняв промежуточное девятое место в турнирной таблице. Команда открыла сезон с гостевого поражения на поле «Уотфорда» (0:1), но затем ей удалось победить в домашних условиях футболистов «Миллуолла» (2:0).

По итогам прошлого тура Чемпионшипа «клинки» набрали один балл, разойдясь результативными миром в гостях с «Мидлсбро» (2:2).

«Сандерленд» еще не знает поражений в новом чемпионате. Во втором туре лиги «черные коты» добились гостевой победы на поле «Бристоль Сити» (3:2). Этот матч команда окружила ничейными противостояниями с «Ковентри» (1:1) и КПР (2:2). В турнирной таблице Чемпионшипа «Сандерленд» обосновался на шестой строчке рейтинга.

Информация для ставок

  • «Сандерленд» сыграл на «обе забьют» во всех матчах лиги нового сезона
  • «Шеффилд Юнайтед» пропускал голы в 3 из 4 матчей всех турниров
  • «Шеффилд Юнайтед» выиграл 3 из прошлых 4 матчей на своем поле

Прогноз

У «Шеффилд Юнайтед» есть проблемы с защитой, чем должен пользоваться «Сандерленд». Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.59 1.78 2.12
Лига Ставок 2.45 1.51 1.76 1.99 1.41 2.80
Мелбет 1.83 2.04
1XBET 1.83 2.04
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shlomo
shlomo
сегодня в 16:26
Игра на три результата
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