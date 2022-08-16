«Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2022)

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сегодня, 16:19

Ставки букмекеров

Эксперты ожидают успеха домашней команды в этом противостоянии. Заключить пари на победу «Шеффилд Юнайтед» можно по коэффициенту 1.80. Ставки на ничью принимаются по цене 3.65, а победа «Сандерленда» идет по котировке 4.40.

В линии букмекерской конторы Лига Ставок также доступны такие предложения по голам: ТМ(2,5) оценивается по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» заработал четыре очка в трех первых турах чемпионата, заняв промежуточное девятое место в турнирной таблице. Команда открыла сезон с гостевого поражения на поле «Уотфорда» (0:1), но затем ей удалось победить в домашних условиях футболистов «Миллуолла» (2:0).

По итогам прошлого тура Чемпионшипа «клинки» набрали один балл, разойдясь результативными миром в гостях с «Мидлсбро» (2:2).

«Сандерленд» еще не знает поражений в новом чемпионате. Во втором туре лиги «черные коты» добились гостевой победы на поле «Бристоль Сити» (3:2). Этот матч команда окружила ничейными противостояниями с «Ковентри» (1:1) и КПР (2:2). В турнирной таблице Чемпионшипа «Сандерленд» обосновался на шестой строчке рейтинга.

Информация для ставок

«Сандерленд» сыграл на «обе забьют» во всех матчах лиги нового сезона

«Шеффилд Юнайтед» пропускал голы в 3 из 4 матчей всех турниров

«Шеффилд Юнайтед» выиграл 3 из прошлых 4 матчей на своем поле

Прогноз

У «Шеффилд Юнайтед» есть проблемы с защитой, чем должен пользоваться «Сандерленд». Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.