«Уиган» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

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сегодня, 10:10

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Лига Ставок открыла такую линию на эту игру, не определив очевидного фаворита: сыграть победу «Уигана» можно по коэффициенту 2.44, ничья котируется в 3.20, а победа «Престона» доступна по цене 2.95.

Аналитики букмекерской конторы также считают, что команды проведут низовое противостояние. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по котировке 1.66, ТБ (2,5) – 2.14.

Форма команд

«Уиган» вернулся в Чемпионшип по итогам успешных выступлений в прошлом сезоне. В английской Лиге 1 клуб завоевал набор золотых медалей, установив следующие показатели: 27 побед, 11 ничьих и восемь поражений.

Выделим, что атака «Уигана» стала самой результативной в чемпионате. Ей удалось забить 82 мяча за 46 сыгранных туров.

«Престон» ввиду отсутствия нужных ресурсов не вел борьбу за зону плей-офф в минувшем розыгрыше Чемпионшипа. К финишу чемпионата клуб пришел на 13-м месте рейтинга, заработав в общей сложности 64 балла.

Гостевые матчи лиги футболисты «Престона» провели следующим образом: семь побед, шесть ничьих и 10 поражений с общим счетом 19:28.

Информация для ставок

«Престон» не забивал голы в 4 прошлых выездных матчах лиги

«Уиган» не проигрывал в 8 из последних 9 официальных матчей на своем поле

«Уиган» выиграл 3 из предыдущих 5 поединков с «Престоном» на домашней арене

Прогноз

«Уиган» получит колоссальную поддержку трибун в этой игре. С учетом неубедительных результатов «Престона» в гостях, рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.71 в БК Лига Ставок.