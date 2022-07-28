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«Уиган» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

сегодня, 10:10
Престон

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Лига Ставок открыла такую линию на эту игру, не определив очевидного фаворита: сыграть победу «Уигана» можно по коэффициенту 2.44, ничья котируется в 3.20, а победа «Престона» доступна по цене 2.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.563.093.14
Мелбет 2.52 3.34 2.94
1XBET 2.52 3.34 2.94
BetBoom 2.50 3.05 3.00

Аналитики букмекерской конторы также считают, что команды проведут низовое противостояние. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по котировке 1.66, ТБ(2,5) – 2.14.

Форма команд

«Уиган» вернулся в Чемпионшип по итогам успешных выступлений в прошлом сезоне. В английской Лиге 1 клуб завоевал набор золотых медалей, установив следующие показатели: 27 побед, 11 ничьих и восемь поражений.

Выделим, что атака «Уигана» стала самой результативной в чемпионате. Ей удалось забить 82 мяча за 46 сыгранных туров.

«Престон» ввиду отсутствия нужных ресурсов не вел борьбу за зону плей-офф в минувшем розыгрыше Чемпионшипа. К финишу чемпионата клуб пришел на 13-м месте рейтинга, заработав в общей сложности 64 балла.

Гостевые матчи лиги футболисты «Престона» провели следующим образом: семь побед, шесть ничьих и 10 поражений с общим счетом 19:28.

Информация для ставок

  • «Престон» не забивал голы в 4 прошлых выездных матчах лиги
  • «Уиган» не проигрывал в 8 из последних 9 официальных матчей на своем поле
  • «Уиган» выиграл 3 из предыдущих 5 поединков с «Престоном» на домашней арене

Прогноз

«Уиган» получит колоссальную поддержку трибун в этой игре. С учетом неубедительных результатов «Престона» в гостях, рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.71 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.66 1.68 2.25
Мелбет 1.72 2.25
1XBET 1.72 2.25
BetBoom 2.30 1.62 1.68 2.18 1.36 3.15
Все комментарии
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сегодня в 11:40
Фаворит матча «Уиган»
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сегодня в 11:40
Победу одержит «Уиган»
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