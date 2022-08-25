«Уотфорд» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (27.08.2022)

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сегодня, 15:14

Ставки букмекеров

«Уотфорд» считается фаворитом этого матча с коэффициентом на победу 1.92. Вероятность ничьи в поединке эксперты букмекерской конторы Лига Ставок оценили в 3.48, а победа КПР играется по котировке 4.20.

Линия букмекера также свидетельствует в пользу низового формата этой игры. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Уотфорд» занимает второе место турнирной таблицы чемпионата, заработав девять очков за пять первых туров. Клуб успешно начал сезон, одержав две победы, но в двух предыдущих поединках команда последовательно разделила очки с «Бирмингемом» (1:1) и «Престоном» (0:0).

КПР за пять сыгранных матчей лиги одержал только одну победу. Лондонская команда переиграла в домашних условиях «Мидлбсро» со счетом 3:2. Затем футболисты КПР сыграли вничью с «Сандерлендом» (2:2) и «Ротерхэмом» (1:1), а также уступили «Блэкпулу» (0:1).

Информация для ставок

«Уотфорд» выиграл два прошлых матча лиги на своем поле

КПР проиграл 5 из последних 8 гостевых матчей чемпионата

проиграл 5 из последних 8 гостевых матчей чемпионата «Уотфорд» не пропускал голы в 2 последних матчах лиги на домашней арене

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