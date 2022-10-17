«Вест Бромвич» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.10.2022)

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вчера, 15:00

Ставки букмекеров

«Вест Бромвич» считается фаворитом матча. Ставки на победу домашней команды принимаются по коэффициенту 1.72. Воспользоваться ставкой на ничью можно по цене 4.00, а победа «Бристоль Сити» играется по котировке 4.66.

Эксперты компании Лига Ставок также склоняются к тому, что «Вест Бромвич» и «Бристоль Сити» продемонстрируют высокую результативность. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.78, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Вест Бромвич» находится на 20-м месте чемпионата, набрав 14 очков в 14-и проведенных поединках. Чтобы проанализировать актуальную форму команды, рассмотрим ее результаты в пяти прошлых турах: здесь у клуба одна победа, добытая в гостях у «Рединга» (0:2), проигрыши в матчах с «Престоном» (0:1) и «Суонси» (2:3), а также ничейные противостояния с «Норвичем» (1:1) и «Лутон Таун» (0:0).

«Бристоль Сити» сигнализирует с 17-й позиции турнирной таблицы, заработав 18 очков за 15 сыгранных матчей. В пяти последних турах Чемпионшипа клуб одержал одну победу – дома над «Престоном» (2:1), сыграл вничью с «Ковентри» (0:0), а также потерпел три неудачи – от КПР (1:2), «Бирмингема» (0:3) и «Миллуолла» (1:2).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 6 прошлых матчах на поле «Вест Бромвича»

(2,5) гола в 6 прошлых матчах на поле «Вест Бромвича» Ставка ТБ (2,5) гола принесла выигрыш в 5 предыдущих гостевых матчах «Бристоль Сити»

(2,5) гола принесла выигрыш в 5 предыдущих гостевых матчах «Бристоль Сити» «Вест Бромвич» забивал минимум три гола в 5 и последних 6 домашних матчей против «Бристоль Сити»

Прогноз

«Вест Бромвич» и «Бристоль Сити» стабильно фиксируют результативные исходы в очных противостояниях. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в БК Лига Ставок.