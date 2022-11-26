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«Бристоль Роверс» — «Борэм Вуд». Прогноз на матч Кубка Англии (27.11.2022)

сегодня, 13:28
Бристоль Роверс

Ставки букмекеров

«Бристоль Роверс» — фаворит этого поединка. Победа хозяев поля доступна по коэффициенту 1.61, за ничью предложена цена 4.04, а победа «Борэм Вуд» идет по котировке 5.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.624.035.41

Если анализировать линию голов, то здесь аналитики букмекерской компании Лига Ставок прогнозируют результативный исход. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Бристоль Роверс» на предыдущей стадии Кубка Англии встречался с «Рочдейлом». Обыграв соперника на домашней арене с минимальным счетом (1:0), клуб пробился в текущий этап соревнований.

На данный момент «Бристоль Роверс» представляет Первую английскую лигу. В турнирной таблице чемпионата команда занимает 15-е место с такими показателями: победы – 6, ничьи – 6, поражения – 7.

«Борэм Вуд» пробился в 1/64 финала Кубка Англии по итогам успешного матча против «Истли», который был обыгран на домашней арене в результативном противостоянии (3:1).

Отметим, что «Борэм Вуд» представляет Национальную лигу Англии, где клуб пребывает на 14-м месте рейтинга: семь побед, четыре ничьи и восемь проигрышей.

Информация для ставок

  • «Бристоль Роверс» не проигрывал в 7 прошлых матчах на своем поле – 5 побед и 2 ничьи
  • «Борэм Вуд» проиграл в двух последних гостевых матчах
  • «Борэм Вуд» не побеждал в 6 из прошлых 7 матчей всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что «Бристоль Роверс» обыграет «Борэм Вуд» при поддержке своих трибун. Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.42 1.98 1.86 1.57 2.44
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