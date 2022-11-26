«Бристоль Роверс» — «Борэм Вуд». Прогноз на матч Кубка Англии (27.11.2022)

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сегодня, 13:28

Ставки букмекеров

«Бристоль Роверс» — фаворит этого поединка. Победа хозяев поля доступна по коэффициенту 1.61, за ничью предложена цена 4.04, а победа «Борэм Вуд» идет по котировке 5.30.

Если анализировать линию голов, то здесь аналитики букмекерской компании Лига Ставок прогнозируют результативный исход. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Бристоль Роверс» на предыдущей стадии Кубка Англии встречался с «Рочдейлом». Обыграв соперника на домашней арене с минимальным счетом (1:0), клуб пробился в текущий этап соревнований.

На данный момент «Бристоль Роверс» представляет Первую английскую лигу. В турнирной таблице чемпионата команда занимает 15-е место с такими показателями: победы – 6, ничьи – 6, поражения – 7.

«Борэм Вуд» пробился в 1/64 финала Кубка Англии по итогам успешного матча против «Истли», который был обыгран на домашней арене в результативном противостоянии (3:1).

Отметим, что «Борэм Вуд» представляет Национальную лигу Англии, где клуб пребывает на 14-м месте рейтинга: семь побед, четыре ничьи и восемь проигрышей.

Информация для ставок

«Бристоль Роверс» не проигрывал в 7 прошлых матчах на своем поле – 5 побед и 2 ничьи

«Борэм Вуд» проиграл в двух последних гостевых матчах

«Борэм Вуд» не побеждал в 6 из прошлых 7 матчей всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что «Бристоль Роверс» обыграет «Борэм Вуд» при поддержке своих трибун. Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Лига Ставок.