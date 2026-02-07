«Барселона» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770475650

вчера, 17:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Барселона» – «Мальорка», который состоится 7 февраля 2026 года.

«Барселона»»

Команда остается лидером Ла Лиги, однако от мадридского «Реала» отовраться дальше, чем на один пункт не удается. В очередном туре «Барселона» принимает «Мальорку» и понимает, что терять очки нельзя и с первых минут побежит атаковать «Мальорку», и пополнять свой голевой запас в этой игре, который может в один момент может сыграть важную роль для клуба при определении итогов.

3 февраля «Барселона» обыграла в кубке Испании «Альбасете» (2:1), а 31 января оказалась сильнее «Эльче» в Ла Лиге (1:3).

«Мальорка»

«Мальорка» не показывает похожие результаты на прошлый сезон к разочарованию болельщиков и вопрос о выживании клуба в Ла Лиге снова стоит на повестке. Команда идет на 14 месте с 24 баллами и лишь на три пункта опережает «Райо Вальекано», который опустился на 18 место. В выездной игре мотивированной «Барселоной» сложно представить за счет чего гости могут набрать очки, однако в следующим матчах это нужно делать и стараться даже в этой игре удивить соперника.

2 февраля «Мальорка» разгромила «Севилью» (4:1), а 25 числа на выезде проиграла «Атлетико» (0:3).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Барселона» — 1.15

Ничья – 8.5

Победа «Мальорка» — 16

Статистика

«Барселона» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Мальорка» не может победить на выезде уже пять поединков подряд

Четыре последних встречи между клубами завершились победами «Барселоны»

Прогноз

Поставить на ИТБ «Барселоны» больше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.57. Предполагаем, что хозяева могу и пропустить, но свои три мяча в ворота соперника точно проведут.