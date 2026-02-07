«Барселона» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Барселона» – «Мальорка», который состоится 7 февраля 2026 года.
«Барселона»»
Команда остается лидером Ла Лиги, однако от мадридского «Реала» отовраться дальше, чем на один пункт не удается. В очередном туре «Барселона» принимает «Мальорку» и понимает, что терять очки нельзя и с первых минут побежит атаковать «Мальорку», и пополнять свой голевой запас в этой игре, который может в один момент может сыграть важную роль для клуба при определении итогов.
3 февраля «Барселона» обыграла в кубке Испании «Альбасете» (2:1), а 31 января оказалась сильнее «Эльче» в Ла Лиге (1:3).
«Мальорка»
«Мальорка» не показывает похожие результаты на прошлый сезон к разочарованию болельщиков и вопрос о выживании клуба в Ла Лиге снова стоит на повестке. Команда идет на 14 месте с 24 баллами и лишь на три пункта опережает «Райо Вальекано», который опустился на 18 место. В выездной игре мотивированной «Барселоной» сложно представить за счет чего гости могут набрать очки, однако в следующим матчах это нужно делать и стараться даже в этой игре удивить соперника.
2 февраля «Мальорка» разгромила «Севилью» (4:1), а 25 числа на выезде проиграла «Атлетико» (0:3).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Барселона» — 1.15
- Ничья – 8.5
- Победа «Мальорка» — 16
Статистика
- «Барселона» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Мальорка» не может победить на выезде уже пять поединков подряд
- Четыре последних встречи между клубами завершились победами «Барселоны»
Прогноз
Поставить на ИТБ «Барселоны» больше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.57. Предполагаем, что хозяева могу и пропустить, но свои три мяча в ворота соперника точно проведут.