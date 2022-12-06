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«Джиллингем» — «Дагенхэм энд Редбридж». Прогноз на матч Кубка Англии (08.12.2022)

вчера, 17:18
Джиллингем

Ставки букмекеров

В ответном противостоянии команд букмекеры не выделяют фаворита. Поставить на победу «Джиллингема» можно по коэффициенту 2.42, за ничью выставлена цена 3.25, а победа «Дагенхэм энд Редбридж» играется по котировке 2.92.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.483.292.96

Аналитики компании Лига Ставок также отдают предпочтение низкой результативности в противостоянии этих команд. Ставки на ТМ(2,5) гола можно разместить по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 2.12.

Форма команд

26 ноября команды сыграли первый матч, который проходил на поле «Дагенхэм энд Редбридж». В этой игре хозяева первыми открыли счет, но на второй компенсированной минуте футболисты «Джиллингема» смогли отыграться, получив право принять соперника в ответном поединке на домашней арене.

«Дагенхэм энд Редбридж» сейчас представляет Национальную лигу Англии, где команда базируется десятом месте рейтинга с такими результатами: восемь побед, пять ничейных поединков и семь поражений. «Джиллингем» в свою очередь выступает во второй лиге, базируясь на дне турнирной таблицы (предпоследняя строчка) со следующими цифрами: две победы, восемь ничьих и 10 поражений.

Информация для ставок

  • Соперники обменялись голами в 6 последних очных встречах
  • «Дагенхэм энд Редбридж» забивал и пропускал голы в 2 из прошлых 3 матчей
  • «Джиллингем» не выигрывал в 4 из предыдущих 5 матчей на своем поле

Прогноз

По нашему мнению, «Джиллингем» и «Дагенхэм энд Редбридж» вновь проведут упорное противостояние с результативными ударами. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.59 1.76 2.09
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:07
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 19:01
Игра на три результата
Гость
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