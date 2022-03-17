«Мидлсбро» – «Челси». Прогноз на матч кубка Англии (19.03.2022)

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вчера, 13:30

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Фонбет является лондонский «Челси». Коэффициент его на победу в гостях с форой составляет 1.55. На неожиданную победу «Мидлсбро» дают коэффициент 6.35. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.55.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.72. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Мидлсбро» в минувшем раунде кубка Англии сенсационно на своем поле обыграл лондонский «Тоттенхэм» (1:0). Команда боролась на каждом участке поля, а победный гол забила на 107 минуте встречи. В Чемпионшипе коллектив продолжает борьбу за повышение в классе и после 37 туров находится на седьмом месте в таблице.

«Челси» в среду провел ответный поединок в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, где на выезде обыграл «Лилль» (2:1) и прошел в следующий этап турнира. В АПЛ у команды также все хорошо, продолжает бороться за медали, находясь на третьем месте в таблице с 59 очками в копилке.

Информация для ставок

Победная домашняя серия «Мидлсбро» насчитывает девять игр (с учетом дополнительного времени)

«Челси» выиграл пять поединков кряду

Восемь минувших очных встреч завершились сухими победами «Челси»

Три из пяти последних матчей с участием «Мидлсбро» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой встрече, безусловно, преимуществом будут владеть гости. Лондонская команда более мастеровита и квалифицирована, поэтому рассчитывает на легкий проход в полуфинал. Сделать ставку на победу «Челси» можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.55.