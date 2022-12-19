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«Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут». Прогноз на матч Кубка Англии (20.12.2022)

вчера, 09:23
Ньюкасл Юнайтед

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Ньюкасл Юнайтед» очевидным фаворитом этого противостояния. Ставки на победу домашней команды идут в линии букмекеров по коэффициенту 1.50. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 4.60, а победа «Борнмута» доступна по цене 6.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.444.847.23
1XBET 1.40 5.15 8.10

Линия, выставленная компанией Лига Ставок, движется в сторону результативного исхода этой игры. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.67, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» успешен в этом сезоне. В английской премьер-лиге клуб находится в зоне Лиги чемпионов, занимая третье место рейтинга. В актив себе «сороки» занесли восемь победных и шесть ничейных поединков, допусти только один проигрыш.

Также футболисты «Ньюкасла» успешно сыграли в 1/16 финала Кубка английской лиги, где команды обыграла «Кристал Пэлас» в серии пенальти (1:0).

«Борнмут» тоже пробился в 1/8 финала Кубка английской лиги. В домашней игре против «Эвертона» «вишни» забили сопернику четыре гола, одержав результативную победу.

После возвращения в АПЛ «Борнмут» выступает на достойном уровне, находясь на 14-м месте турнирной таблицы с такими показателями успешности: четыре победы, четыре ничьи и семь поражений.

Информация для ставок

  • «Ньюкасл Юнайтед» не проигрывал в 6 прошлых матчах против «Борнмута»
  • «Борнмут» проиграл в 3 из предыдущих 6 матчей против «Ньюкасла»
  • «Ньюкасл Юнайтед» не допускал поражений в домашних матчах этого сезона – 4 ничьих и 6 побед

Прогноз

В этом матче мы отдаем предпочтение хозяевам, которые достойно проводят сезон и дают отпор даже грандам АПЛ. Предлагаем поставить на победу «Ньюкасла» по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.68 1.78 2.10
1XBET 2.29 1.67
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:18
Хозяева должны выиграть этот матч
Гость
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