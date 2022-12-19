«Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут». Прогноз на матч Кубка Англии (20.12.2022)

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вчера, 09:23

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Ньюкасл Юнайтед» очевидным фаворитом этого противостояния. Ставки на победу домашней команды идут в линии букмекеров по коэффициенту 1.50. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 4.60, а победа «Борнмута» доступна по цене 6.60.

Линия, выставленная компанией Лига Ставок, движется в сторону результативного исхода этой игры. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.67, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» успешен в этом сезоне. В английской премьер-лиге клуб находится в зоне Лиги чемпионов, занимая третье место рейтинга. В актив себе «сороки» занесли восемь победных и шесть ничейных поединков, допусти только один проигрыш.

Также футболисты «Ньюкасла» успешно сыграли в 1/16 финала Кубка английской лиги, где команды обыграла «Кристал Пэлас» в серии пенальти (1:0).

«Борнмут» тоже пробился в 1/8 финала Кубка английской лиги. В домашней игре против «Эвертона» «вишни» забили сопернику четыре гола, одержав результативную победу.

После возвращения в АПЛ «Борнмут» выступает на достойном уровне, находясь на 14-м месте турнирной таблицы с такими показателями успешности: четыре победы, четыре ничьи и семь поражений.

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» не проигрывал в 6 прошлых матчах против «Борнмута»

«Борнмут» проиграл в 3 из предыдущих 6 матчей против «Ньюкасла»

«Ньюкасл Юнайтед» не допускал поражений в домашних матчах этого сезона – 4 ничьих и 6 побед

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