«Шеффилд Уэнсдей» — «Мэнсфилд Таун». Прогноз на матч Кубка Англии (26.11.2022)

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сегодня, 09:50

Ставки букмекеров

«Шеффилд Уэнсдей» очевидный фаворит этого поединка. Поставить на победу хозяев букмекеры предлагаются по коэффициенту 1.48. Ничья идет по цене 4.24, а победа «Мэнсфилд Таун» доступна по высокой котировке 6.80.

Линия конторы Лига Ставок также склоняется к результативному счету в предстоящей игре. Пари на ТБ (2,5) гола принимаются по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Шеффилд Уэнсдей» встречался с «Моркемом» на предыдущем этапе Кубка Англии. Забив сопернику два безответных гола на домашней арене, клуб легко пробился в следующий этап турнира.

На данный момент «Шеффилд Уэнсдей» выступает в Первой английской лиге. В турнирной таблице чемпионата команда занимает третье место, претендуя на повышение в классе с такими показателями успешности: 12 побед, четыре ничьи и три поражения.

«Мэнсфилд Таун» в 1/128 финала Кубка Англии играл на выезде с «Барроу». Этот матч команда завершила в свою пользу, забив единственный гол в первом тайме.

Сейчас «Мэнсфилд Таун» находится во Второй английской лиге, где команда базируется на восьмом месте рейтинга со следующими результатами: восемь побед, три ничьи и семь поражений.

Информация для ставок

«Шеффилд Уэнсдей» выиграл в 3 из 4 матчей против «Мэнсфилд Таун»

«Мэнсфилд Таун» проиграл в 4 из прошлых 7 матчей во всех турнирах

«Шеффилд Уэнсдей» побеждал в 6 из предыдущих 7 матчей на своем поле

Прогноз

«Шеффилд Уэнсдей» успешно выступает на домашней арене и стабильно обыгрывает «Мэнсфилд Таун» в личных встречах. Поэтому, предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.48 в БК Лига Ставок.