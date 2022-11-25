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«Шеффилд Уэнсдей» — «Мэнсфилд Таун». Прогноз на матч Кубка Англии (26.11.2022)

сегодня, 09:50
Шеффилд Уэнсдей

Ставки букмекеров

«Шеффилд Уэнсдей» очевидный фаворит этого поединка. Поставить на победу хозяев букмекеры предлагаются по коэффициенту 1.48. Ничья идет по цене 4.24, а победа «Мэнсфилд Таун» доступна по высокой котировке 6.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.464.476.51

Линия конторы Лига Ставок также склоняется к результативному счету в предстоящей игре. Пари на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Шеффилд Уэнсдей» встречался с «Моркемом» на предыдущем этапе Кубка Англии. Забив сопернику два безответных гола на домашней арене, клуб легко пробился в следующий этап турнира.

На данный момент «Шеффилд Уэнсдей» выступает в Первой английской лиге. В турнирной таблице чемпионата команда занимает третье место, претендуя на повышение в классе с такими показателями успешности: 12 побед, четыре ничьи и три поражения.

«Мэнсфилд Таун» в 1/128 финала Кубка Англии играл на выезде с «Барроу». Этот матч команда завершила в свою пользу, забив единственный гол в первом тайме.

Сейчас «Мэнсфилд Таун» находится во Второй английской лиге, где команда базируется на восьмом месте рейтинга со следующими результатами: восемь побед, три ничьи и семь поражений.

Информация для ставок

  • «Шеффилд Уэнсдей» выиграл в 3 из 4 матчей против «Мэнсфилд Таун»
  • «Мэнсфилд Таун» проиграл в 4 из прошлых 7 матчей во всех турнирах
  • «Шеффилд Уэнсдей» побеждал в 6 из предыдущих 7 матчей на своем поле

Прогноз

«Шеффилд Уэнсдей» успешно выступает на домашней арене и стабильно обыгрывает «Мэнсфилд Таун» в личных встречах. Поэтому, предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.48 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.75 1.63 2.26
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:04
Хозяева не проиграют и тб 2!
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