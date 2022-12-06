«Стокпорт Каунти» — «Чарльтон». Прогноз на матч Кубка Англии (07.12.2022)

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вчера, 16:34

Ставки букмекеров

В ответном противостоянии команд букмекеры симпатизируют «Стокпорт Каунти». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. Вероятность повторной ничьей оценивается в 3.62, а победа «Чарльтона» играется по котировке 3.52.

Аналитики компании Лига Ставок считают, что «Стокпорт Каунти» и «Чарльтон» вновь сыграют в результативном формате. Пари на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

Первая встреча команд на поле «Чарльтона» завершилась вничью 2:2, что обязало команды провести ответный матч на поле «Стокпорт Каунти».

В том противостоянии «Чарльтон» вел в счете 2:1 до перерыва, но футболисты «Стокпорт Каунти сумели отыграться на седьмой компенсированной минуте.

Выделим, что „Чарльтон“ на данный момент представляет Первую лигу Англии, где команда базируется на 17-м месте с такими показателями успешности: победы – 7, ничейные матчи – 4, поражения – 8. „Стокпорт Каунти“ выступает во Второй лиге, занимая 12-ю строчку турнирной таблицы со следующими результатами: восемь побед, четыре ничьих и восемь проигрышей.

Информация для ставок

„Чарльтон“ выиграл в 5 из прошлых 6 матчей против „Стокпорт Каунти“

„Стокпорт Каунти“ проиграл в 2 из 3 домашних матчей против „Чарльтона“

„Чарльтон“ сыграл на ТБ (2,5) гола в 3 из последних 5 матчей всех турниров

Прогноз

По нашему мнению, „Стокпорт Каунти“ и „Чарльтон“ вновь результативно сыграют в атаке. Предлагаем поставить на „обе забьют – да“ по коэффициенту 1.68 БК Лига Ставок.