«Уимблдон» — «Честерфилд». Прогноз на матч Кубка Англии (26.11.2022)

1669205534

сегодня, 15:12

Ставки букмекеров

В противостоянии «Уимблдона» и «Честерфилда» аналитики не определяют фаворита. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 2.48, за ничью выставлена цена 3.34, а победа гостей идет по котировке 2.80.

Линия голов, которую опубликовала контора Лига Ставок, выглядит так: ТМ(2,5) гола – 1.99, а ТБ (2,5) мяча можно сыграть по цене 1.91.

Форма команд

«Уимблдон» на стадии 1/128 финала Кубка Англии встречался с «Веймутом». Забив сопернику три гола на домашней арене, клуб одержал убедительную победу (3:1). Отметим, что «Уимблдон» выступает во Второй английской лиге, где команда занимает 13-е место в турнирной таблице с такими показателями успешности: семь побед, пять ничьих и семь поражений.

«Честерфилд» в предыдущем раунде кубковых соревнований встречался на домашней арене «Нортхэмптоном». Команда добилась победы над соперником благодаря одному голу (1:0). На данный момент «Честерфилд» представляет Национальную лигу Англии, где клуб замыкает тройку лидеров с такими результатами: 14 побед, четыре ничьи и два проигрыша.

Информация для ставок

«Уимблдон» не проигрывал в 3 прошлых матчах против «Честерфилда»

«Уимблдон» выиграл в 4 последних матчах на своем поле

«Честерфилд» не выигрывал в 3 матчах на поле «Уимблдона» — 2 победы и ничья

Прогноз

Мы считаем, что у «Уимблдона» больше шансов на успех в домашнем противостоянии с «Честерфилдом». Предлагаем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.