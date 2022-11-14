«Уимблдон» — «Уэймут». Прогноз на матч Кубка Англии (15.11.2022)

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вчера, 16:26

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Уимблдон» победит в ответной встрече против «Уэймута». Поставить на успех хозяев можно по коэффициенту 1.30, за ничью предложена цена 5.30, а победа «Уэймута» идет по котировке 8.20.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что команды сыграют в результативном формате. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.52, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

5 ноября команды провели первый матч, который состоялся на поле «Уэймута». «Уимблдон» обыгрывал соперника по ходу встречи, но в итоге команды сыграли вничью (1:1).

Во второй лиге Англии «Уимблдон» занимает 15-е место с такими результатами: шесть побед, пять ничейных поединков и семь поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов в чемпионате у клуба отрицательное – 22:24.

«Уэймут» представляет Южную Национальную Лигу, где клуб базируется на последнем месте рейтинга: 2 победы, 2 ничьи и 12 поражений со следующими показателями забитых и пропущенных мячей – 12 на 35.

Информация для ставок

«Уэймут» пропускал минимум три гола в 3 из прошлых 5 гостевых матчей

«Уимблдон» забивал минимум два гола в 3 из последних 5 домашних поединков

«Уимблдон» выиграл в 4 из предыдущих 6 домашних матчей

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