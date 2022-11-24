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«Уолсолл» — «Карлайл Юнайтед». Прогноз на матч Кубка Англии (26.11.2022)

сегодня, 15:40
Уолсолл

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой игры считается «Уолсолл». Поставить на успех домашней команды можно по коэффициенту 2.35, против цены на ничью 3.15, а победа «Карлайл Юнайтед» идет по котировке 2.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.533.112.96

В линии голов аналитики букмекерской компании Лига Ставок отдают предпочтение низовому счету. Сыграть ТМ(2,5) гола можно по цене 1.59, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Уолсолл» успешно выступил на предыдущей стадии Кубка Англии, где команда обыграла в гостях «Уиком» (2:0). Выделим, что клуб представляет Вторую английскую лигу. В 11 турах чемпионата «Уолсолл» смог заработать 27 очков, оказавшись на 11-м месте рейтинга. В активе команды семь побед и шесть ничьих, при шести поражениях в пассиве.

«Карлайл Юнайтед» в прошлом туре кубковых соревнований встречался на домашней арене с «Транмером». Забив сопернику два гола, клуб одержал победу и шагнул в 1/64 финала. Отметим, что гости грядущего поединка тоже выступают во Второй английской лиге, находясь на шестом месте рейтинга с такими показателями успешности: восемь побед, восемь ничьих и три проигрыша.

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 прошлых очных матчах
  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 3 из предыдущих 4 матчей «Уолсолла»
  • «Карлайл Юнайтед» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 5 гостевых встреч

Прогноз

Мы считаем, что «Уолсолл» и «Карлайл Юнайтед» вновь проведут низовой матч. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.59 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.78 1.59 2.34
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shlomo
shlomo
сегодня в 15:45
Игра на три результата
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