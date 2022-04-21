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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (23.04.2022)

вчера, 22:11
Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают ебольшое предпочтение хозяевам поля. Победу «Арсенала» можно взять по коэффициенту 2. Поверить в успех МЮ любой игрок может по коэффициенту 3.7. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 3.64.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.123.623.63
Фонбет 2.05 3.50 3.50
Мелбет 2.13 3.64 3.66
1XBET 2.13 3.64 3.66
BetBoom 2.10 3.58 3.60

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Арсенал» в последнем туре АПЛ сразился в лондонском дерби с «Челси» и на гостевом стадионе сумел нанести «синим» поражение со счетом (4:2). Эти три очка стали первыми для «канониров» в апреле месяце и позволили прервать серию из четырех поражения вряд. В турнирной таблице команда идет на пятом месте с 57 очками в копилке.

«Манчестер Юнайтед» также принял участие в принципиальнейшем поединке и на выезде разгромно сгорел «Ливерпулю» (0:4). Отсутствие нескольких лидеров сказалось на игре команды, и на поле она выглядела крайне беспомощно. Несмотря на неудачу «красные дьяволы» продолжают бороться за путевку в ЛЧ и отстают от своего нынешнего соперника всего на три очка.

Информация для ставок

  • «Арсенал» проиграл три из четырех последних матчей
  • У МЮ лишь одна победа в последних пяти играх
  • Минувшая очная встреча завершилась победой МЮ (3:2)
  • Четыре из пяти последних поединков «Арсенала» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас однозначно ждет боевая игра. Обе команды борются за путевку в Лигу чемпионов и не имеют права терять очки в данной встрече. Рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.43 2.03 1.88 1.57 2.54
Фонбет 1.97 1.83
Мелбет 2.04 1.91
1XBET 2.04 1.91
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:30
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
dsxcu22affmv
dsxcu22affmv
вчера в 22:14
Футбольный клуб «Арсенал» выиграет матч.
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