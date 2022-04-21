«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (23.04.2022)

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вчера, 22:11

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают ебольшое предпочтение хозяевам поля. Победу «Арсенала» можно взять по коэффициенту 2. Поверить в успех МЮ любой игрок может по коэффициенту 3.7. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 3.64.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Арсенал» в последнем туре АПЛ сразился в лондонском дерби с «Челси» и на гостевом стадионе сумел нанести «синим» поражение со счетом (4:2). Эти три очка стали первыми для «канониров» в апреле месяце и позволили прервать серию из четырех поражения вряд. В турнирной таблице команда идет на пятом месте с 57 очками в копилке.

«Манчестер Юнайтед» также принял участие в принципиальнейшем поединке и на выезде разгромно сгорел «Ливерпулю» (0:4). Отсутствие нескольких лидеров сказалось на игре команды, и на поле она выглядела крайне беспомощно. Несмотря на неудачу «красные дьяволы» продолжают бороться за путевку в ЛЧ и отстают от своего нынешнего соперника всего на три очка.

Информация для ставок

«Арсенал» проиграл три из четырех последних матчей

У МЮ лишь одна победа в последних пяти играх

лишь одна победа в последних пяти играх Минувшая очная встреча завершилась победой МЮ (3:2)

(3:2) Четыре из пяти последних поединков «Арсенала» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас однозначно ждет боевая игра. Обе команды борются за путевку в Лигу чемпионов и не имеют права терять очки в данной встрече. Рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.