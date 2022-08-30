«Борнмут» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (31.08.2022)

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вчера, 22:18

Ставки букмекеров

«Вулверхэмптон» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.18, ничья в игре продается за 3.35, а победа «Борнмут» за 3.55 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.72, а ТБ (2.5) по 2.20.

Форма команд

«Борнмут» после четырех сыгранных туров занимает 17 строчку в таблице, набрав три очка. Команда смогла один раз обыграть соперников и трижды потерпела поражение. В крайнем противостоянии победный результат отдан «Ливерпуль» (9:0).

«Вулверхэмптон» по состоянию на сегодня располагается на 19 месте, имея в активе 2 очка. Команда выглядит неуверенно на старте сезона, добыв всего две ничьи и дважды уступив. В крайнем противостоянии с «Ньюкасл» победителя выявить не смогли (1:1).

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей «Борнмут» завершились с менее 3.5 голами

В 11 из 15 последних матчах «Вулверхэмптон» забили обе команды

«Вулверхэмптон» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Вулверхэмптон» с коэффициентом 1.55 в БК Лига Ставок.