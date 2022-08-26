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«Брайтон» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (27.08.2022)

сегодня, 20:14
Брайтон - Лидс

Ставки букмекеров

«Брайтон» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.92, ничья в игре котируется по 3.65, а победа «Лидс» по 4.20 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.903.904.14

Эксперты затрудняются предположить, какого количества голов в поединке стоит ожидать. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.90, а ТМ (2.5) за 1.97.

Форма команд

«Брайтон» выглядит очень неплохо в начале сезона. Команда записала к себе в актив семь очков, дважды добыв победы и раз сыграв вничью. В крайнем противостоянии обыгран «Вест Хэм» (0:2).

«Лидс» к четвертому туру также набрал семь очков, имея такие же показатели, как у их и предстоящего противника. В крайнем матче разгромно взят верх над «Челси» (3:0).

Информация для ставок

  • «Брайтон» не проиграл в 13 из 15 последних встречах
  • В девяти из 15 последних матчах «Лидс» забили обе команды
  • «Брайтон» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.76 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.23 1.38 2.10 1.81 1.64 2.39
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