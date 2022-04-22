«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (24.04.2022)

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вчера, 22:49

Ставки букмекеров

Букмекеры не смогли определиться с абсолютным фаворитом встречи и выставили довольно близкие коэффициенты. На победу «Брайтона» принимают ставки по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Фонбет. Ничейный результат порадует коэффициентом 3.22, а победа гостей принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 3.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.05. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 за 1.75. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Брайтон» после двух неожиданных побед над лондонскими грандами «Тотенхэмом» и «Арсеналом» (1:0) и (2:1) отправился в Манчестер на игру с «Сити». В очередной раз повторить подвиг не удалось, команда пропустила три безответных мяча и разгромно проиграла (0:3). В таблице «чайки» комфортно расположились на 10 месте и спокойно доигрывают чемпионат.

«Саутгемптон» расположился всего тремя строчками ниже и отстает от нынешнего соперника лишь на один балл. «Святые» в последнем матче проиграли на выезде «Бернли» (0:2), но туром ранее сотворили сенсацию и сумели обыграть «Арсенал» со счетом (1:0).

Информация для ставок

Безвыигрышная домашняя серия «Брайтона» насчитывает семь матчей (четыре поражения и три ничьих)

«Саутгемптон» не может выиграть на выезде в четырех поединках подряд

Четыре минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних игр «Саутгемптона» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Брайтон» после серии красивых побед на выезде хочет порадовать болельщиков и на родном стадионе, прервав затянувшуюся серию неудач. Предлагаем рискнуть и поставить на победу хозяев поля в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.2.