«Брентфорд» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2022)

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вчера, 14:43

Ставки букмекеров

Шансы гостей на успех выше в этом противостоянии. Победа «Тоттенхэма» играется по коэффициенту 1.99, а шансы «Брентфорда» заработать три очка оцениваются в 3.75. Поставить на ничью можно по котировке 3.70.

В то же время аналитики БК Лига Ставок отводят больше шансов на результативный исход. Поставить на ТБ (2,5) гола предлагается по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Брентфорд» так себя зарекомендовал по итогам 15 туров АПЛ : четыре победы, семь ничейных игр и четыре поражения. Разница забитых и пропущенных голов у команды отрицательная (23:25), а в турнирной таблице лиги она расположилась на десятом месте.

Стоит учесть, что перед паузой «Брентфорд» провел серию из трех игр без поражений. Здесь у команды победный матч против самого «Манчестер Сити» (1:1), а также ничейные противостояния с соперниками калибром меньше – «Ноттингем Форест» (2:2) и «Вулверхэмптон» (1:1).

«Тоттенхэм» накануне этого поединка замыкает четверку лидеров премьер-лиги. В 15 турах чемпионата лондонская команда одержала девять побед, дважды сыграла вничью и в четырех случаях уступила своим соперникам. Атака «шпор» организовала 31 забитый гол, при 21 пропущенном мяче.

Выделим, что в пяти последних матчах АПЛ «Тоттенхэм» трижды проиграл – «Ливерпуль» (1:2), «Ньюкасл» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (0:2). Победы в отчетный период фиксировались над «Борнмутом» (3:2) и «Лидсом» (4:3).

Информация для ставок

«Брентфорд» не проигрывал в 6 из 7 домашних матчей лиги

«Тоттенхэм» не проигрывал в 5 из 7 гостевых матчей АПЛ

«Брентфорд» фиксировал обмен голами в 4 последних поединках

Прогноз

На домашней арене «Брентфорд» вполне способен дать достойный отпор «Тоттенхэму». Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.69 в БК Лига Ставок.