«Эвертон» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (13.03.2022)

1647090583

сегодня, 16:09

Ставки букмекеров

Фаворита в данной встрече нет. Поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.3, в тоже время победа хозяев поля стоит 2.3, а успех гостей оценивается коэффициентом 3.33 в букмекерской конторе Фонбет.

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно по коэффициенту 2.3, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Эвертон» штормит, команда очень близка к зоне вылета и все никак не может нащупать свою игру. В последнем туре коллектив был безжалостно разгромлен «Тоттенхэмом» (0:5), а чуть ранее поражения клубу нанесли «Манчестер Сити» (0:1) и «Саутгемптон» (0:2). Такие результаты оставляют команду на 17 месте с отрывом в один балл от «Бернли».

«Вулверхэмптон» также сейчас демонстрирует не лучший футбол, что отражается на набранных очках. Только в последнем поединке удалось дома переиграть «Уотфорд» со счетом (4:0), тогда как турами ранее команда проиграла «Кристал Пэласу» и «Вест Хэму» (0:2) и (0:1), так и оставшись на восьмом месте в таблице.

Информация для ставок

«Эвертон» и «Вулверхэмптон» проиграли трижды в последних четырех матчах

Шесть из семи минувших очных встречи завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Пять последних игр с участием «Эвертона» закончились результатом «обе забьют – нет»

«Вулверхэмптон» забивает в гостях в пяти из шести последних поединках

Прогноз

Нас ожидает поединок без тотального преимущества одной из команд. Созданных опасных моментов должно хватить для пробития тотала больше 2.5 мячей, на который и предлагаем поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.3.