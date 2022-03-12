Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Эвертон» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (13.03.2022)

сегодня, 16:09
Эвертон - Вулверхэмптон

Ставки букмекеров

Фаворита в данной встрече нет. Поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.3, в тоже время победа хозяев поля стоит 2.3, а успех гостей оценивается коэффициентом 3.33 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.353.243.47
Фонбет 2.30 3.20 3.35
Мелбет 2.40 3.34 3.32
1XBET 2.34 3.38 3.40

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно по коэффициенту 2.3, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Эвертон» штормит, команда очень близка к зоне вылета и все никак не может нащупать свою игру. В последнем туре коллектив был безжалостно разгромлен «Тоттенхэмом» (0:5), а чуть ранее поражения клубу нанесли «Манчестер Сити» (0:1) и «Саутгемптон» (0:2). Такие результаты оставляют команду на 17 месте с отрывом в один балл от «Бернли».

«Вулверхэмптон» также сейчас демонстрирует не лучший футбол, что отражается на набранных очках. Только в последнем поединке удалось дома переиграть «Уотфорд» со счетом (4:0), тогда как турами ранее команда проиграла «Кристал Пэласу» и «Вест Хэму» (0:2) и (0:1), так и оставшись на восьмом месте в таблице.

Информация для ставок

  • «Эвертон» и «Вулверхэмптон» проиграли трижды в последних четырех матчах
  • Шесть из семи минувших очных встречи завершились результатом ТБ 2.5
  • Пять последних игр с участием «Эвертона» закончились результатом «обе забьют – нет»
  • «Вулверхэмптон» забивает в гостях в пяти из шести последних поединках

Прогноз

Нас ожидает поединок без тотального преимущества одной из команд. Созданных опасных моментов должно хватить для пробития тотала больше 2.5 мячей, на который и предлагаем поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.3.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.74 1.64 2.38 1.32 3.63
Фонбет 1.63 2.30
Мелбет 1.67 2.40
1XBET 1.67 2.40
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 