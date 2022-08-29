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«Фулхэм» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (30.08.2022)

вчера, 22:59
Фулхэм - Брайтон

Ставки букмекеров

«Брайтон» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.28, ничья в игре продается за 3.35, а победа «Фулхэм» за 3.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.383.422.30
Лига Ставок 3.25 3.35 2.31

Эксперты полагают, что исход поединка будет низовым. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.83, а ТБ (2.5) по 2.04.

Форма команд

«Фулхэм» к пятому туру располагается на 11 строчке, имея в активе пять очков. Клуб добыл две ничьи и по разу выиграл и проиграл. В крайнем противостоянии допущено поражение от «Арсенал» (2:1).

«Брайтон» по состоянию на сегодня занимает четвертое место в таблице. Клуб очень мощно начинает сезон, трижды обыграв соперников и расписав одну «мировую». В крайнем противостоянии верх взят над «Лидс» (1:0).

Информация для ставок

  • В шести из 10 последних выездных матчах «Брайтон» забили обе команды
  • В 12 из 15 последних матчах «Фулхэм» забил менее 2.5 голов
  • Три из пяти последних очных встречи завершились вничью

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Фулхэм» забьет гол с коэффициентом 1.41 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.54 1.85 2.06 1.46 2.92
Лига Ставок 2.50 1.51 1.78 2.01 1.42 2.80
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