«Ипсвич» — «Бакстон». Прогноз на матч Кубка Англии (27.11.2022)

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сегодня, 13:46

Ставки букмекеров

«Ипсвич» очевидный фаворит предстоящего матча. Ставки в пользу победы хозяев поля принимаются по символическому коэффициенту 1.14. Для сравнения – ничья идет по цене 8.10, а победа «Бакстона» доступна по котировке 18.00.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также ожидают результативный исход. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.40, ТМ(2,5) – 2.60.

Форма команд

«Ипсвич» легко преодолел предыдущую стадию Кубка Англии. В гостевом матче против «Бракнелла» клуб забил сопернику три безответных гола, зафиксировав крупную и убедительную победу (3:0).

На данный момент «Ипсвич» выступает в Первой английской лиге. Заработав за 19 туров 41 балл, команда расположилась на втором месте рейтинга с амбициями повыситься в классе по итогам сезона.

«Бакстон» попал в 1/64 финала Кубка Англии по итогам домашнего противостояния с «Мертин Таун». В этом матче клуб забил дважды оппоненту, не позволим ему отличиться голами в ответ (2:0).

Выделим, что «Бакстон» представляет Национальную лигу Англии северного дивизиона, где команда занимает восьмое место турнирной таблицы.

Информация для ставок

«Бакстон» проиграл в 3 прошлых матчах всех турниров

«Бакстон» пропускал по 4 гола в 2 из последних 3 матчей

«Ипсвич» выиграл в 4 из прошлых 7 матчей всех соревнований

Прогноз

Мы считаем, что «Ипсвич» сможет уверенно обыграть на домашней арене «Бакстон». Предлагаем поставить на фору (-1,5) гола по коэффициенту 1.47 в букмекерской конторе Лига Ставок.