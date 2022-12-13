«Кардифф» — «Блэкпул». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

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вчера, 10:32

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Кардиффа» можно по среднему коэффициенту 1.88, что делает хозяев фаворитом этой игры. Пари на ничью букмекеры принимают по цене 3.40, а победа «Блэкпула» играется по котировке 4.20.

Линия компании Лига Ставок также склоняет к тому, что «Кардифф» и «Блэкпул» проведут низовой матч. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.73, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Кардифф» не побеждал в 3 последних турах лиги, опустившись в рейтинге на 20-е место. В этой серии матчей валлийский клуб заработал только один балл, сыграв вничью со «Сток Сити» (2:2), а в противостояниях с «Шеффилд Юнайтед» (0:1) и «Халл Сити» (2:3) команда допустила поражения.

Выделим, что в 11 домашних матчах Чемпионшипа футболисты «Кардиффа» одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и потерпели пять проигрышей. Соотношение забитых и пропущенных голов отрицательное – 9:10.

«Блэкпул» остается в зоне вылета чемпионата, занимая предпоследнее место. В последнем туре лиги команда пятый раз в сезоне сыграла вничью, разделив очки с «Бирмингем Сити» (0:0). Этим матчем футболисты «Блэкпула» прервали череду поражений, которая затянулась на четыре поединка.

Что касается гостевых результатов «Блэкпула», то они следующие: победы – 3, ничейные матчи – 3, поражения – 5. Забито голов в гостях – 12, а пропущено 17.

Информация для ставок

«Кардифф» побеждала в 2 из прошлых 3 матчей с «Блэкпулом» на своем поле

«Блэкпул» не выигрывал в 4 из предыдущих 5 матчей против «Кардиффа»

«Блэкпул» проиграл в 2 последних гостевых поединках чемпионата

Прогноз

«Кардифф» рассчитывает прервать череду неудач в предстоящем матче, в котором ему будет противостоять аутсайдер «Блэкпул». Предлагаем поставить н победу хозяев поля по коэффициенту 1.88 в БК Лига Ставок.