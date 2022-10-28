«Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (29.10.2022)

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вчера, 18:21

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити», идет явным фаворитом предстоящего матча. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.28, ничья в игре котируется по 6.10, а победа «Лестера» по 9.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что матч пройдет в атакующей манере, с изобилием опасных атак и забитых мячей. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.44, а ТМ (2.5) за 2.80 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Лестер» к 14 туру подходит на 11 месте чемпионата. На счету «лис» 11 набранных очков. В нынешнем сезоне клуб смог одержать три победы, дважды сыграл вничью, а в семи случаях потерпел поражение. В последних пяти турах три поединка выиграно, а по одному завершились с равным счетом и проиграно. В крайнем противостоянии «Лестер» разгромно обыграл «Вулверхэмптон» (4:0).

«Манчестер Сити» перед 14 туром располагается на второй строчке в таблице, уступая текущему лидеру два очка. В активе «горожан» 26 набранных пунктов, восемь побед, две ничьи и одно поражение. В последних пяти турах четырежды соперники были обыграны, а один матч проигран. В крайнем противостоянии верх взят над «Брайтоном» (3:1). Стоит также отметить, что команда Пепа является самой забивающей в АПЛ , особенно этому способствует их нападающий Эрлинг Холланд, который уже успел отличится 17 раз.

Информация для ставок

Девять из 15 последних матчей «Лестера» завершились с менее 3.5 голами

В 14 из 15 последних матчах «Манчестер Сити» не проиграл

В трех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+2) «Лестера» с коэффициентом 1.66 в БК Лига Ставок.